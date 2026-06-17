БПИ: Девочка возвращена на руки матери

·55·Общество
БПИ: Девочка возвращена на руки матери

Отделом Бюро принудительного исполнения по Сайхунобадскому району в рамках исполнения судебных решений успешно завершено еще одно важное исполнительное действие.

&нбсп;В частности, на основании исполнительного листа Сырдарьинского межрайонного суда по гражданским делам от 08.05.2026 была определена передача 6-летней девочки от ответчика И.А. под опеку матери Р.Л.

По данному делу государственным исполнителем была проведена соответствующая разъяснительная работа, несколько раз состоялись переговоры со сторонами. Несмотря на это, в связи с тем, что решение суда не было исполнено добровольно, пришлось применить меры принудительного исполнения.

&нбсп;В ходе исполнительных действий для предотвращения негативного влияния на психическое состояние ребенка, а также для обеспечения его безопасности и законных интересов присутствовали представители компетентных органов.

&нбсп;В результате проведенных исполнительных действий решение суда было исполнено, и ребенок передан матери.

Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

Комментарии 0

Похожие новости

В Навои произошел крупный пожар в торговых магазинах и складеВ Навои произошел крупный пожар в торговых магазинах и складеСегодня, 05:49В Фергане сгорели 3 автомобиля, есть жертвыВ Фергане сгорели 3 автомобиля, есть жертвыСегодня, 05:46Ужасное ДТП в Ташкенте унесло жизни трех человекУжасное ДТП в Ташкенте унесло жизни трех человекВчера, 18:54Пожар в грузовике в Самарканде: установлена причина, пострадавших нетПожар в грузовике в Самарканде: установлена причина, пострадавших нетВчера, 17:14В Ташкентской и Самаркандской областях в холодильнике и шахте туалета нашли наркотикиВ Ташкентской и Самаркандской областях в холодильнике и шахте туалета нашли наркотикиВчера, 12:37В Ташкенте задержан начальник отдела уголовного розыска при получении взяткиВ Ташкенте задержан начальник отдела уголовного розыска при получении взяткиВчера, 12:24
ОбъявленияДля сотрудничества
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Общество новости

Огромное море, появившееся посреди пустыни в Узбекистане, удивляет всех
Огромное море, появившееся посреди пустыни в Узбекистане, удивляет всех
В Бухаре обнаружили редкое существо из эпохи динозавров
В Бухаре обнаружили редкое существо из эпохи динозавров
Подтвердилось ли наличие крокодила в Большом Ферганском канале?
Подтвердилось ли наличие крокодила в Большом Ферганском канале?
Операция известного блогера в Казахстане закончилась трагедией
Операция известного блогера в Казахстане закончилась трагедией
Букет стоимостью 3200 долларов вызвал бурные обсуждения
Букет стоимостью 3200 долларов вызвал бурные обсуждения
В Хорезме выпускники подарили учителю квартиру
В Хорезме выпускники подарили учителю квартиру
В Узбекистане девочка принесла домой змею, назвав её «другом»
В Узбекистане девочка принесла домой змею, назвав её «другом»
Водитель Кобалт, разорвавший Тракер пополам, арестован
Водитель Кобалт, разорвавший Тракер пополам, арестован