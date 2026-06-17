БПИ: Девочка возвращена на руки матери

Отделом Бюро принудительного исполнения по Сайхунобадскому району в рамках исполнения судебных решений успешно завершено еще одно важное исполнительное действие.

&нбсп;В частности, на основании исполнительного листа Сырдарьинского межрайонного суда по гражданским делам от 08.05.2026 была определена передача 6-летней девочки от ответчика И.А. под опеку матери Р.Л.

По данному делу государственным исполнителем была проведена соответствующая разъяснительная работа, несколько раз состоялись переговоры со сторонами. Несмотря на это, в связи с тем, что решение суда не было исполнено добровольно, пришлось применить меры принудительного исполнения.

&нбсп;В ходе исполнительных действий для предотвращения негативного влияния на психическое состояние ребенка, а также для обеспечения его безопасности и законных интересов присутствовали представители компетентных органов.

&нбсп;В результате проведенных исполнительных действий решение суда было исполнено, и ребенок передан матери.