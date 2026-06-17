Погоня за песком закончилась штрафом в 131 миллион сумов

В ходе исполнительных действий, предпринятых на основании исполнительного документа, поступившего в отдел Ферганского района Бюро принудительного исполнения, было выявлено множество правонарушений, допущенных руководителем фермерского хозяйства «М.Б.».

В частности, в 2022–2025 годах были выявлены факты сокрытия налоговых платежей, нарушения правил торговли и оказания услуг, а также незаконная добыча более 11 тысяч кубометров песчано-гравийной смеси из карьера, расположенного на территории хозяйства, без соответствующего разрешения.

На основании наказания, назначенного судом по данным правонарушениям, в результате действий государственных исполнителей отдела Бюро принудительного исполнения Ферганского района была в полном объеме взыскана сумма уголовного штрафа в размере 131 миллиона сумов.

Это вновь подтвердило, что действия, направленные на незаконное присвоение природных богатств и нанесение ущерба государственным интересам, неизбежно влекут за собой ответственность.