Погоня за песком закончилась штрафом в 131 миллион сумов

·40·Общество
Погоня за песком закончилась штрафом в 131 миллион сумов

В ходе исполнительных действий, предпринятых на основании исполнительного документа, поступившего в отдел Ферганского района Бюро принудительного исполнения, было выявлено множество правонарушений, допущенных руководителем фермерского хозяйства «М.Б.».

В частности, в 2022–2025 годах были выявлены факты сокрытия налоговых платежей, нарушения правил торговли и оказания услуг, а также незаконная добыча более 11 тысяч кубометров песчано-гравийной смеси из карьера, расположенного на территории хозяйства, без соответствующего разрешения.

На основании наказания, назначенного судом по данным правонарушениям, в результате действий государственных исполнителей отдела Бюро принудительного исполнения Ферганского района была в полном объеме взыскана сумма уголовного штрафа в размере 131 миллиона сумов.

Это вновь подтвердило, что действия, направленные на незаконное присвоение природных богатств и нанесение ущерба государственным интересам, неизбежно влекут за собой ответственность.

Ферганский районБюро принудительного исполнениянезаконная добычаштрафэкологическое право
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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