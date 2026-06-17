Спад на рынке криптовалют: основные индексы снизились под влиянием Bitcoin Каш

·5·Экономика
Спад на рынке криптовалют: основные индексы снизились под влиянием Bitcoin Каш

На глобальном рынке криптовалют наблюдаются очередные колебания. В частности, индекс CoinDesk 20 снизился на 1,5% с момента закрытия торгов во вторник, остановившись на отметке 1774,43 пункта. В процессе этого спада активы Bitcoin Каш (БЧ) понесли наибольшие потери, став основным фактором, тянущим вниз общие показатели индекса. Об этом сообщает Coindesk.ком сообщает источник.

Согласно данным CoinDesk Индикес, этот индекс, отражающий общее состояние рынка, подешевел на 26,19 пункта. Осторожность инвесторов на рынке цифровых активов и коррекция цен в некоторых крупных проектах отражаются на общем фоне. Эти показатели имеют важное значение и для узбекистанских трейдеров и инвесторов, так как CoinDesk 20 считается широко охватывающим индексом, торгуемым на многих мировых платформах.

Лидеры и аутсайдеры рынка

В текущей торговой сессии не все активы показали снижение. В некоторых сегментах рынка наблюдалась тенденция к росту. В частности, активы УНИ (+2,5%) и КсЛМ (+2,3%) стали лидерами с лучшими результатами за день. Подобный рост свидетельствует о сохранении ликвидности в отдельных частях рынка.

Однако негативная динамика ощущается сильнее. Список активов, понесших наибольшие убытки в дневных торгах, выглядит следующим образом:

  • Bitcoin Каш (БЧ) – снизился на 3,1%;
  • Cardano (ADA) – подешевел на 2,8%.
Столь резкое падение актива Bitcoin Каш вызывает различные дискуссии в криптосообществе. По мнению аналитиков, этот проект, отделившийся от сети Bitcoin, часто более чувствителен к общему настроению рынка. Снижение актива ADA происходит на фоне конкуренции в блокчейн-экосистеме и технических обновлений.

Глобальное экономическое влияние

Подобные колебания на рынке криптовалют часто связаны с состоянием традиционных финансовых рынков, в частности, таких индексов, как С&П 500 и Nasdaq. Ожидаемые решения ФРС (Федеральной резервной системы США) по процентным ставкам и уровень инфляции заставляют инвесторов несколько дистанцироваться от рисковых активов.

Поскольку оборот криптовалют в Узбекистане законодательно регулируется, изменения глобальных цен напрямую отражаются и на местных биржах. Пока остается неизвестным, является ли снижение индекса CoinDesk 20 краткосрочной коррекцией или началом долгосрочного спада. Специалисты рекомендуют всегда учитывать высокую волатильность при работе с криптоактивами.

Bitcoin CashКриптовалютаБлокчейнCoinDeskРынок
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Laylo
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