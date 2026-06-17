Почему Трент Александер-Арнольд не попадает в сборную Англии? Каррагер объяснил причину

·5·Спорт
Почему Трент Александер-Арнольд не попадает в сборную Англии? Каррагер объяснил причину

Новый главный тренер сборной Англии Томас Тухель, проведя ротацию состава в преддверии чемпионата мира, вновь отказался от услуг защитника «Реал Мадрида» Трента Александер-Арнольда. Вызов Трево Чалобе вместо травмированного Тино Ливраменто вызвал множество вопросов. В частности, экспертов привлекло то, что один из лучших правых защитников мира остался вне заявки на престижный турнир. Об этом сообщает Goal.com сообщает издание.

Легенда «Ливерпуля» и известный эксперт Джейми Каррагер в эфире Sky Sports поделился своими мыслями по этому поводу, объяснив выбор Томаса Тухеля тактическими соображениями. По словам Каррагера, немецкий специалист ставит стабильность и дисциплину в линии обороны выше креативности. Это может стать причиной того, что двери сборной остаются закрытыми для игроков с атакующим стилем, таких как Александер-Арнольд.

Тактический выбор: оборона важнее креативности

Каррагер отметил, что Томас Тухель хочет видеть в своей команде не просто чистых правых защитников, а универсальных игроков с сильными оборонительными навыками, способных сыграть и в центре. Согласно информации Goal.com, это решение продиктовано философией игры тренера. Тухель требует от крайних защитников безупречного выполнения традиционных оборонительных функций, а не роли креативного центра в атаке.

«Мы хорошо знаем уникальные качества Трента. Именно за них его приобрел «Реал Мадрид», и именно поэтому болельщики «Ливерпуля» так горевали по его уходу. Однако Тухель, похоже, больше внимания уделяет его недостаткам в обороне, чем положительным сторонам. Его стиль игры не подчеркивает сильные стороны Трента так, как это делал Клопп или система «Реал Мадрида»», — говорит Каррагер.

По мнению эксперта, нынешний тренер сборной Англии при формировании состава делает акцент на командной сплоченности и надежности обороны, а не на мастерстве отдельных звезд. Выбор Трево Чалобе подтверждает доверие Тухеля к игрокам более «рабочего» типа, подходящим под его систему. Это создает неудобства для таких техничных игроков, как Александер-Арнольд, которые могут допускать ошибки в защите.

Хотя переход Трента Александер-Арнольда в «Реал Мадрид» еще больше поднял его мировой статус, его карьера в сборной переживает период стагнации. По словам Каррагера, тренер поставил командный дух и тактический баланс выше индивидуального качества и таланта. То, как это решение повлияет на результаты Англии в предстоящем турнире, вызывает жаркие споры среди специалистов.

АнглияТомас ТухельТрент Александер-АрнольдРеал МадридФутбол
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» редактор

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