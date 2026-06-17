В столице России, Москве, к 2026 году начнут работу 200 беспилотных такси. Согласно данным, представленным Министерством транспорта в Совет Федерации, данный проект станет важным шагом на пути к цифровизации городской транспортной системы и внедрению технологий автономного управления. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает издание.

Согласно плану, 100 таких автономных транспортных средств будут выведены на линию непосредственно для приема заказов пассажиров. Остальные 100 будут использоваться для дальнейшего совершенствования технологий, тестирования систем безопасности и картирования новых территорий. В настоящее время данный сервис работает в тестовом режиме в Москве, а также в Иннополисе и на федеральной территории «Сириус».

Система технологического контроля и безопасности

По словам генерального директора АО « ГЛОНАСС » Алексея Райкевича, все беспилотные такси, наземные роботы-доставщики и автономная техника будут подключены к единой системе идентификации. Этот процесс планируется реализовать на базе платформы «ЭРА-ГЛОНАСС». По сообщению издания иксбт.ком, с 1 марта 2026 года подключение всех гражданских дронов и автономной техники к этой национальной платформе станет обязательным.

На данный момент 104 беспилотных грузовика уже успешно подключены к этой системе. Также было протестировано процесс идентификации бесэкипажных катеров, курсирующих по водным объектам. Это позволит в будущем установить полный государственный контроль над автономными устройствами не только на суше, но также в воде и воздухе.

Изменения в сфере логистики и доставки

Еще одним важным направлением проекта является доставка товаров с помощью роботов-роверов. По прогнозам специалистов, к 2027 году парк беспилотных роботов-доставщиков в России достигнет 20 тысяч единиц. Этот показатель будет способствовать снижению логистических затрат и повышению эффективности курьерских служб.

На автомобильном рынке Узбекистана в последние годы также растет количество моделей с системами автопилота от таких брендов, как BYD и Tesla. Этот масштабный опыт России, как регионального соседа, может стать важным шаблоном для формирования инфраструктуры автономного транспорта в нашей стране в будущем. Пока новые районы Москвы будут служить основным полигоном для массового применения этой технологии.