Из-за игнорирования долга квартира выставлена на аукцион

·43·Общество
Из-за игнорирования долга квартира выставлена на аукцион

В отдел исполнения особо важных исполнительных документов городского управления Бюро принудительного исполнения по городу Ташкенту поступил исполнительный документ Чирчикского межрайонного суда по гражданским делам.

Согласно исполнительному документу, с должника И.Р.Д. в пользу банка-взыскателя подлежало взыскание задолженности в размере 627 395,3 тыс. сумов с обращением взыскания на заложенную квартиру в многоквартирном доме.

В соответствии с требованиями закона, должнику было предоставлено время для добровольного погашения долга. Однако, поскольку задолженность не была погашена в установленный срок, были предприняты меры принудительного исполнения.

Квартира в многоквартирном доме, зарегистрированная в качестве залогового имущества, была выставлена на аукцион в установленном порядке и продана. Из вырученных от продажи денежных средств была взыскана сумма долга в размере 409 976,5 тыс. сумов, которая была перечислена в пользу взыскателя.

Бюро принудительного исполненияТашкентЧирчик
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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