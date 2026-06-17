Современное развитие транспортной системы Европы и уровень межгосударственной взаимосвязи тесно связаны с масштабными инженерными проектами, реализованными в середине прошлого века. В частности, строительство тоннелей Монблан и Большой Сен-Бернар через Альпы позволило сократить расстояние между Парижем и Римом не на бумаге, а на практике на 120 миль (примерно 193 километра). Об этом сообщает Autocar.ко.ук сообщение сообщает.

Согласно историческим данным издания Autocar, до реализации этих проектов перевал Большой Сен-Бернар был настоящим испытанием для водителей. Перевал был открыт лишь короткое время в году, и в летние месяцы туристы часами стояли в пробках за тяжелыми грузовиками и топливозаправщиками. С приближением зимы сильные снегопады превращали дорогу в крайне опасную зону.

Война и запоздалые соглашения

Идея подземного пути, соединяющего курорт Шамони и долину Аоста, была впервые выдвинута в 1937 году. Однако Вторая мировая война и политические разногласия между Францией и Италией отложили эти планы на десятилетия. Лишь в 1949 году было достигнуто соглашение о рытье тоннеля под самой высокой вершиной Европы, но парламенты обеих стран ратифицировали этот документ только к 1957 году.

Согласно проекту тоннеля Монблан, его длина должна была составить 7,4 мили (11,9 км), а ширина — 7 метров. По расчетам того времени стоимость проекта оценивалась в 7 миллионов фунтов стерлингов, что эквивалентно примерно 145 миллионам фунтов сегодня. Одновременно с этим началось строительство тоннеля Большой Сен-Бернар стоимостью 3,4 миллиона, профинансированного частным сектором.

Инженерная гонка и неожиданные препятствия

В 1958 году с итальянской стороны начались работы по прокладке обоих тоннелей, и этот процесс превратился в своего рода неофициальную гонку. Команда Монблана начала немного отставать из-за подземных затоплений. Среди местного населения даже распространились легенды о секретных подземных озерах или залежах драгоценных металлов в толще гор.

В итоге строители тоннеля Большой Сен-Бернар вышли победителями в гонке. Мощный взрыв, произведенный в апреле 1962 года, разрушил последние скалы, разделявшие Италию и Швейцарию. Это событие открыло новый транспортный коридор, обеспечивший бесперебойное сообщение между Северной и Южной Европой в течение всего года.

Эти тоннели приобрели важное значение не только для легковых автомобилей, но и для стратегических грузоперевозок. Например, через тоннель Большой Сен-Бернар был проложен специальный трубопровод для доставки сырья из порта Генуи на нефтеперерабатывающие заводы Швейцарии. Сегодня эти маршруты служат основными артериями европейской экономики.