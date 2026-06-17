Траке Финанке привлекла 32 миллиона долларов на трансграничные платежи

·10·Экономика
Траке Финанке привлекла 32 миллиона долларов на трансграничные платежи

Инфраструктурная компания Траке Финанке, обеспечивающая расчеты с помощью стейблкоинов, привлекла 32 миллиона долларов в рамках раунда финансирования серии А. Инвестиционный раунд под руководством КоинФунд был поддержан такими финансовыми гигантами, как Coinbase Вентурес, Джумп Капитал и Паксос. Этот шаг свидетельствует об ускорении интеграции цифровых активов в традиционную банковскую систему. Об этом сообщает Коинтелеграф.ком сообщает в новости.

Траке Финанке специализируется на предоставлении банковской инфраструктуры на базе стейблкоинов, трансграничных платежах и обмене валют, преимущественно на рынке Латинской Америки. По данным издания Коинтелеграф, к настоящему моменту компания успешно обработала объем транзакций более 10 миллиардов долларов. Новые привлеченные средства будут направлены на выход на рынки США и Азиатско-Тихоокеанского региона, а также на расширение спектра существующих услуг.

Глобальное регулирование и динамика рынка

В настоящее время общая рыночная капитализация стейблкоинов составляет примерно 315 миллиардов долларов. Рост в этой области связан не только с частным сектором, но и с изменениями в законодательстве на государственном уровне. В частности, закон GENIUS Act, подписанный президентом США Дональдом Трампом в июле 2025 года, стал важным поворотным моментом в развитии стратегии цифровых активов.

На международной арене отношение к стейблкоинам также меняется. Например, Гонконг в августе 2025 года ввел в действие постановление о стейблкоинах и выдал первые лицензии. В то же время официальные лица Народного банка Китая (НБК) заявили, что внимательно следят за влиянием стейблкоинов на международную денежную систему. Хотя ранее эти активы считались высокорискованными, сейчас признается их роль в трансграничных платежах.

Технологическое сотрудничество и перспективы будущего

Успех компании Траке Финанке опирается и на результаты предыдущих этапов. В 2022 году компания привлекла посевные (сид) инвестиции в размере 4,3 миллиона долларов под руководством ХОФ Капитал. Примечательно, что тогда в проект также инвестировал фонд Мантис ВК, основанный известным дуэтом Те Чаинсмокерс. В текущем раунде серии А прежние инвесторы вновь подтвердили свое доверие.

Еще одной важной новостью в отрасли стало партнерство платформы МассПай с Coinbase. В рамках этого сотрудничества клиенты получают возможность проводить быстрые операции между традиционными фиатными валютами и стейблкоином USDC. Подобные технологические решения служат для снижения стоимости международных переводов и значительного сокращения времени расчетов.

Для развивающихся рынков, таких как Узбекистан, подобные инфраструктурные проекты имеют актуальное значение. Повышение эффективности трансграничных платежей и внедрение блокчейн-технологий в финансовую систему ускорят глобальную экономическую интеграцию. Расширение таких компаний, как Траке Финанке, означает рост числа более дешевых и быстрых альтернатив традиционным банковским переводам в будущем.

Trace FinanceСтейблкоинИнвестицииБлокчейнКриптовалюта
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