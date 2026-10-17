Почему 40-летний китайский актер выглядит как 12-летний мальчик?

·41·Культура
Почему 40-летний китайский актер выглядит как 12-летний мальчик?

Китайский актер Хоу Сян привлекает внимание многих своей необычной внешностью. 40-летний актер выглядит как мальчик, которому еще нет и 12 лет. Из-за этого в Китае его прозвали «Бенджамином Баттоном». Его детская внешность связана с остановкой физического развития.

Фотографии актера с женой недавно распространились в социальных сетях и вызвали бурные обсуждения. Некоторые пользователи шутили, сравнивая их скорее с матерью и сыном, чем с мужем и женой. Однако Хоу не обращает внимания на подобную критику, так как привык к такому отношению всю свою жизнь.

По данным китайских СМИ, Хоу родился недоношенным из-за недоедания матери во время беременности. С детства он был меньше сверстников, а примерно в девять лет его физическое развитие остановилось. Поэтому даже во взрослом возрасте он сохранил внешность маленького ребенка.

Kalla qo‘yilgan erkak va bola tabassum bilan birga tushgan surati.

Даже после совершеннолетия люди принимали его за подростка и задавали вопросы вроде: «Где ты учишься?». Но это обстоятельство не помешало его мечтам. Выбрав актерскую карьеру при поддержке семьи, в 2005 году Хоу исполнил роль ученика начальной школы в популярном ситкоме «Home with Kids». На тот момент ему было 19 лет.

Позже актер также участвовал в таких известных теледрамах, как «Stepfather», «Chuang Guandong» и «Tunnel Warfare», воплощая на экране героев разного возраста. Режиссеры высоко оценили его актерское мастерство и способность четко выполнять указания.

Хоу отмечает, что детская внешность и голос ограничивают круг предлагаемых ему ролей. Тем не менее, он стремится безупречно исполнять каждый образ.

«Для меня не так просто найти сценарий и роль, которые мне действительно нравятся. Я хочу полностью вжиться в каждую роль. Для актера это тоже своего рода успех», — говорит он.

Хоу Сян живет спокойной и размеренной жизнью со своей женой, уделяя больше внимания семье и творческой деятельности, чем популярности. Его жизненный путь показывает, что внешность человека не обязательно должна быть препятствием для его способностей и целей.

Хоу СянБенджамин БаттонHome with KidsStepfather
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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» редактор

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