Почему 40-летний китайский актер выглядит как 12-летний мальчик?

Китайский актер Хоу Сян привлекает внимание многих своей необычной внешностью. 40-летний актер выглядит как мальчик, которому еще нет и 12 лет. Из-за этого в Китае его прозвали «Бенджамином Баттоном». Его детская внешность связана с остановкой физического развития.

Фотографии актера с женой недавно распространились в социальных сетях и вызвали бурные обсуждения. Некоторые пользователи шутили, сравнивая их скорее с матерью и сыном, чем с мужем и женой. Однако Хоу не обращает внимания на подобную критику, так как привык к такому отношению всю свою жизнь.

По данным китайских СМИ, Хоу родился недоношенным из-за недоедания матери во время беременности. С детства он был меньше сверстников, а примерно в девять лет его физическое развитие остановилось. Поэтому даже во взрослом возрасте он сохранил внешность маленького ребенка.

Даже после совершеннолетия люди принимали его за подростка и задавали вопросы вроде: «Где ты учишься?». Но это обстоятельство не помешало его мечтам. Выбрав актерскую карьеру при поддержке семьи, в 2005 году Хоу исполнил роль ученика начальной школы в популярном ситкоме «Home with Kids». На тот момент ему было 19 лет.

Позже актер также участвовал в таких известных теледрамах, как «Stepfather», «Chuang Guandong» и «Tunnel Warfare», воплощая на экране героев разного возраста. Режиссеры высоко оценили его актерское мастерство и способность четко выполнять указания.

Хоу отмечает, что детская внешность и голос ограничивают круг предлагаемых ему ролей. Тем не менее, он стремится безупречно исполнять каждый образ.

«Для меня не так просто найти сценарий и роль, которые мне действительно нравятся. Я хочу полностью вжиться в каждую роль. Для актера это тоже своего рода успех», — говорит он.

Хоу Сян живет спокойной и размеренной жизнью со своей женой, уделяя больше внимания семье и творческой деятельности, чем популярности. Его жизненный путь показывает, что внешность человека не обязательно должна быть препятствием для его способностей и целей.