Найденный мертвым актер: слова его возлюбленной вызвали подозрения

·46·Культура
Найденный мертвым актер: слова его возлюбленной вызвали подозрения

Один из известных представителей турецкого кино и театра, знаменитый актер Серхат Мустафа Кылыч 5 сентября текущего года был найден мертвым в своем доме в Стамбуле. Его возлюбленная Озлем Эсмергул в своих показаниях прокуратуре привела сведения, отличающиеся от ее заявлений полиции, и признала, что Кылыч употреблял наркотики и алкоголь. Об этом сообщает «Haberler».

Отмечается, что в показаниях полиции Эсмергул заявляла об отсутствии у Кылыча зависимости от наркотиков и алкоголя. Однако в показаниях прокуратуре она сообщила, что актер употреблял наркотические вещества и алкоголь.

«Сколько я его знаю, знаю, что он употреблял наркотики и алкоголь. Насколько мне известно, последние 6 месяцев он также употреблял кокаин. У него не было врагов», — сказала Эсмергул.

Она рассказала, что знает Кылыча 8 лет, и в последний раз разговаривала с ним по телефону 3 сентября, за два дня до происшествия. По ее словам, актер был отстранен от работы в сериале, в котором снимался, из-за проблем со здоровьем, не позволявших ему приезжать на съемочную площадку.

По словам Эсмергул, Кылыч заявлял, что его здоровье находится в очень тяжелом состоянии. Из-за невозможности участвовать в съемках он поссорился с Эсмергул и друзьями по площадке. Впоследствии актер перестал отвечать на звонки. Однако поначалу Эсмергул не заподозрила неладное, так как, учитывая его характер, он иногда не разговаривал с обидевшими его людьми по 5–6 дней.

По словам Эсмергул, 7 сентября она решила поехать к Кылычу, чтобы узнать о его самочувствии. Войдя в квартиру с помощью запасного ключа, она увидела разбросанные на полу осколки тарелки, в доме было очень холодно и работал кондиционер. Прикоснувшись к Кылычу, она почувствовала, что его тело остыло, и сообщила в полицию.

Эсмергул также сообщила, что в последнее время Кылыч лечился в частной больнице в стамбульском районе Шишли из-за грыжи шейного отдела позвоночника. Из-за этой болезни актер не мог ходить на работу и носил шейный бандаж.

В рамках расследования также стал известен протокол, подготовленный сотрудниками отдела осмотра места происшествия Управления безопасности Стамбула. В нем отмечается, что в жилом комплексе, где расположена квартира, есть охрана и камеры видеонаблюдения, а вход и выход контролируются. На железной двери квартиры следов взлома не обнаружено, а в прихожей и у входа в гостиную найдены осколки тарелки одинакового цвета и узора.

В деревянном журнальном столике в гостиной в металлической коробке было обнаружено растительное вещество зеленого цвета, предположительно являющееся наркотиком. Внутри пакета была найдена бумага для скручивания сигарет, а в тканевом чемодане в пакете с черным зажимом было выявлено аналогичное вещество.

В чемодане также были найдены 3 банкноты номиналом по 200 турецких лир. Они были свернуты в виде трубочек, и в протоколе отмечается, что они могли использоваться для употребления наркотиков.

В настоящее время расследование по факту смерти Серхата Мустафы Кылыча продолжается.

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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» редактор

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