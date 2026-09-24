Тимати ввез в Россию через Кыргызстан редчайший гиперкар Bugatti W16 Mistral

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Тимати ввез в Россию через Кыргызстан редчайший гиперкар Bugatti W16 Mistral

В российском шоу-бизнесе и автомире зафиксирован беспрецедентный финансовый и логистический рекорд: известный рэпер и предприниматель Тимати (Тимур Юнусов) стал владельцем родстера Bugatti W16 Mistral, считающегося одним из самых дорогих и редких автомобилей с открытым кузовом на планете. Этот эксклюзивный гиперкар общей стоимостью почти 5,9 миллиона долларов был ввезен на территорию России через Кыргызстан.

Однако самая нашумевшая сторона этой покупки проявилась не в цене машины, а в расходах на ее оформление: Тимати заплатил еще почти 3 миллиона долларов в качестве дополнительной платы за легальную регистрацию этого автомобиля в России и уплату утилизационного сбора! Этот показатель установил абсолютный рекорд в истории автомобильного транспорта страны. В социальных молниеносно распространились фотографии, на которых запечатлен Тимати за рулем гиперкара, выпущенного лимитированной серией всего в 99 экземпляров по всему миру и оснащенного легендарным 8,0-литровым мотором W16 мощностью 1600 лошадиных сил.

В чем же секрет уплаты дополнительных 3 миллионов долларов сборов за уникальную машину стоимостью 5,9 миллиона долларов, почему в качестве автологистического пути был выбран Кыргызстан и почему одна из 99 королевских машин мира покоряет именно улицы Москвы?

«Цена в $5,9 млн, рекордный утильсбор и один из 99»: 5 главных пунктов покупки Тимати

Самые важные факты и детали о новом рекордном гиперкаре Тимати:

  • Утилизационный сбор рекордного уровня: За ввоз и оформление автомобиля в России только в качестве утильсбора было выплачено около 3 миллионов долларов;

  • Логистический коридор через Кыргызстан: Гиперкар стоимостью 5,9 миллиона долларов был доставлен в Российскую Федерацию через Кыргызстан, являющийся членом Евразийского экономического союза (ЕАЭС);

  • Всего 99 штук по всему миру: Bugatti W16 Mistral выпущен ограниченным тиражом и считается последней моделью, оснащенной легендарным бензиновым двигателем W16;

  • Зверская мощность в 1600 лошадиных сил: Агрегат W16 с четырьмя турбинами способен разгонять родстер до скорости более 400 км/ч;

  • Абсолютный рекорд в России: Общая стоимость машины с учетом пошлин и сборов превысила 9 миллионов долларов, сделав ее самым дорогим частным авто в стране.

Тимати ввез в Россию через Кыргызстан редчайший гиперкар Bugatti W16 Mistral

Bugatti W16 Mistral и обычные суперкары: Сравнение параметров и затрат

Анализ гиперкара Тимати, его технических характеристик и финансовых показателей:

Критерии и параметры

Обычные серийные люкс-суперкары

Гиперкар Bugatti W16 Mistral Тимати

Тираж производства

Тысячи штук (массовое производство)

Всего 99 штук по всему миру (строгий лимит)

Мощность и тип двигателя

V8 или V12 (600–800 л.с.)

8.0L W16, 4 турбины — 1600 л.с.

Первоначальная стоимость автомобиля

$250 000 – $500 000

Около $5 900 000

Утилизационный сбор в России

Несколько сотен тысяч или миллионов рублей

Почти $3 000 000 (исторический рекорд)

Маршрут транзита

Напрямую через официальных дилеров

Параллельный импорт / коридор ЕАЭС через Кыргызстан

Общая стоимость (с доставкой)

$300 000 – $600 000

Около $9 000 000 (статус абсолютной элиты)

Автомобильная и таможенная экспертиза: Почему утилизационный сбор составил столь огромную сумму?

Выводы автоэкспертов, таможенных брокеров и экономистов:

  • Объем двигателя и обновленная шкала утильсбора: Согласно жесткому таможенному и утилизационному законодательству, вступившему в силу в России в 2024–2026 годах, для автомобилей с высокой мощностью и большим объемом двигателя (8-литровый агрегат), а также с чрезвычайно высокой коммерческой стоимостью применяются прогрессивные коэффициенты; достижение сбором 3 миллионов долларов за автомобиль стоимостью 5,9 миллиона долларов и мощностью 1600 л.с. объясняется именно этой национальной шкалой;

  • Причина логистики через Кыргызстан: В условиях санкций и ограниченной логистики прямая доставка эксклюзивных европейских автомобилей в Россия затруднена; прохождение таможенного оформления через Кыргызстан остается основным способом использования преимуществ единого таможенного пространства по нормам ЕАЭС и законного ввоза машины в регион;

  • Закат эпохи W16 и инвестиционная уникальность: Mistral считается последним родстером в истории Bugatti, на который установлен легендарный мотор W16; владение одним из 99 экземпляров — это не просто роскошь, а редкая коллекционная инвестиция, стоимость которой со временем будет только расти;

  • Социальный и медийный резонанс: Общие затраты в 9 миллионов долларов еще раз продемонстрировали на глобальной медиаарене финансовую мощь Тимати не только как рэпера, но и как владельца крупной бизнес-империи.

Этот редкий 1600-сильный «монстр», ввезенный Тимати в Россию, еще долго останется главной темой автомира не только благодаря своей цене, но и рекордной таможенной плате в 3 миллиона долларов.

Как вы думаете, является ли трата еще 3 миллионов долларов исключительно в виде государственного сбора за автомобиль стоимостью 5,9 миллиона долларов оправданным решением или это просто демонстрация чрезмерной роскоши? Купили бы вы такой редкий гиперкар, которых в мире всего 99 штук, если бы у вас была такая возможность? Оставляйте свои мнения в комментариях и делитесь со всеми друзьями статьей, посвященной этой сенсационной покупке в автомире!

ТиматиBugatti W16 MistralКыргызстанЕАЭС
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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