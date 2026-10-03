Мировые звезды, которые ничего не жалеют для своих детей

·0·Культура
Мировые звезды, которые ничего не жалеют для своих детей

Как и родители по всему миру, знаменитости стремятся обеспечить своих детей всем необходимым и создать для них достойные условия. Однако для звезд шоу-бизнеса и предпринимательства это не ограничивается обычными подарками. Они выбирают дорогие вещи, роскошные путешествия и незабываемые сюрпризы, чтобы у их детей остались лучшие воспоминания о детстве.

Некоторые знаменитости привыкли исполнять любые желания своих детей. Ниже мы расскажем о самых запоминающихся подарках, которые мировые звезды преподнесли своим наследникам.

Калчер и Уэйв — дети Карди Би

Женщина в розовом платье стоит рядом с двумя детьми и большими букетами цветов.

Есть еще один способ узнать, насколько высок доход семьи — обратить внимание на то, как празднуются дни рождения их детей. Карди Би всегда старается превратить дни рождения своих детей в грандиозное торжество.

Певица не жалеет средств в такие дни. Путешествия на частном самолете, заказ огромных тортов и различных сладостей, а также организация банкетов на сотни гостей — неотъемлемая часть праздников в семье Карди Би.

Тру и Татум — дети Хлои Кардашьян

Хлои Кардашьян делает селфи с двумя маленькими детьми на темном фоне.

Хлои Кардашьян хочет, чтобы ее дети росли в такой же роскоши, как и она сама. Она уделяет особое внимание их комфорту и внешнему виду.

Например, Хлои приобрела для своих детей детскую коляску бренда Диор стоимостью 4000 долларов. Пока маленький Татум катается в своей дорогой «машине», его сестра Тру появляется на публике в модных нарядах от известных мировых домов моды.

Сторми — дочь Кайли Дженнер

На черно-белой фотографии женщина обнимает двоих маленьких детей.

Малышка Сторми в будущем может пойти по стопам матери и начать карьеру в индустрии красоты. Ведь Кайли Дженнер всегда поддерживает свою дочь в этой сфере.

Одежда дорогих брендов, ювелирные украшения с бриллиантами, роскошные игрушки и коллекция автомобилей — все это стало привычной частью жизни Сторми. Например, недавно Кайли Дженнер подарила дочери сумку бренда Хермес стоимостью около 12 тысяч долларов.

Харпер — дочь Дэвида и Виктории Бекхэм

Дэвид, Харпер и Виктория Бекхэм стоят вместе в черной одежде.

После рождения сыновей радости семьи Бекхэм не было предела, когда на свет появилась долгожданная дочь. Сегодня их дочери Харпер 13 лет, и она постепенно превращается в настоящую икону стиля.

Как и многие девочки, выросшие в состоятельных семьях, Харпер наслаждается дорогими и достойными подарками. Например, Дэвид Бекхэм подарил дочери сумку известного французского бренда Гоярд стоимостью 3000 долларов.

Монро и Мороккан — дети Мэрайи Кэри

Мэрайя Кэри и ее дети фотографируются перед праздничной елкой.

Знаменитая певица Мэрайя Кэри также отличается своим подходом к выбору подарков для детей. Несколько лет назад она подарила своим близнецам Монро и Мороккану специальную комнату, превращенную в настоящий мир сладостей.

Комната была наполнена разнообразными кондитерскими изделиями, сладостями и продуктами, которые так любят дети. Близнецы встретили такой необычный подарок с огромной радостью и восторгом.

Индия Роуз, Саша и Тристан — дети Криса Хемсворта

Семья в одинаковых пижамах делает селфи у елки.

Дети Криса Хемсворта ведут более активный и полный приключений образ жизни. Актер может не баловать детей дорогими брендовыми вещами, но придает большое значение совместным путешествиям и получению новых впечатлений.

Во время семейных поездок они катаются на лошадях и плавают с дельфинами, ныряют в открытом океане, ходят в горы и занимаются многими другими интересными делами. Крис Хемсворт гордится тем, что члены его семьи выбрали такой активный образ жизни. Семья Хемсворт благодаря путешествиям уже успела объехать полмира.

Псалм — сын Ким Кардашьян и Канье Уэста

Ким Кардашьян фотографируется с детьми рядом с желтым экскаватором.

Предприниматель и звезда шоу-бизнеса Ким Кардашьян не стесняется тратить деньги не только на себя, но и на своих детей. Поэтому, как только в продаже появился новый Tesla Cybertruck, она сразу же приобрела этот современный автомобиль.

Однако Ким не забыла и о сыне. Бабушка Псалма, Крис Дженнер, специально подарила внуку роскошную мини-версию Tesla Cybertruck, похожую на настоящий автомобиль. Стоимость этой игрушечной машины оценивается в 1500 долларов.

Таким образом, звездные семьи стараются дарить своим детям не только дорогие вещи, но и путешествия, праздники и различные незабываемые впечатления. Для них радость детей и воспоминания о детстве являются самой важной частью любого подарка.

Карди БиХлои КардашьянКайли ДженнерTesla CybertruckЗнаменитости
Поделиться:
Telegram-каналСледить в Google
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» редактор

Комментарии 0

Похожие новости

Зулайксо Бойксонова: «Сердцевина слаще косточки» (видео)Зулайксо Бойксонова: «Сердцевина слаще косточки» (видео)6 августа 08:46Миллионы за один эпизод: сколько зарабатывают звезды Болливуда?Миллионы за один эпизод: сколько зарабатывают звезды Болливуда?26 сентября 14:11Почему Криштиану Роналду устроил скромную свадьбу у себя дома?Почему Криштиану Роналду устроил скромную свадьбу у себя дома?16 августа 23:23Шахлохоним поразила всех своим египетским образом вместе с детьми!Шахлохоним поразила всех своим египетским образом вместе с детьми!8 июля 12:51Шахзода Мухаммедова показала моменты отдыха с детьми в БодрумеШахзода Мухаммедова показала моменты отдыха с детьми в Бодруме10 июля 12:52Рианна сделала татуировку на ноге с рисунками своих детейРианна сделала татуировку на ноге с рисунками своих детей11 мая 13:31
ОбъявленияДля сотрудничества
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Культура новости

Мастер разговорного жанра Валийон Шамшиев снова стал отцом: у него родился 12-й ребенок
Мастер разговорного жанра Валийон Шамшиев снова стал отцом: у него родился 12-й ребенок
Настоящие имена и фамилии известных артистов, известных под другими именами
Настоящие имена и фамилии известных артистов, известных под другими именами
Настоящие имена артистов, прославившихся под псевдонимами
Настоящие имена артистов, прославившихся под псевдонимами
Муниса Ризаева рассказала об отношениях до замужества
Муниса Ризаева рассказала об отношениях до замужества
«Я не могу пойти против Аллаха»: Муниса Ризаева о том, станет ли её сын Алекс артистом...
«Я не могу пойти против Аллаха»: Муниса Ризаева о том, станет ли её сын Алекс артистом...
Участник БТС Чонгук пожертвовал 8,6 млрд сумов больным детям
Участник БТС Чонгук пожертвовал 8,6 млрд сумов больным детям
Дан ответ на вопросы «Когда свадьба?» Жавохиру Синдарову
Дан ответ на вопросы «Когда свадьба?» Жавохиру Синдарову
«Мисс Ворлд-2026»: определена самая красивая женщина мира (фото)
«Мисс Ворлд-2026»: определена самая красивая женщина мира (фото)