Мировые звезды, которые ничего не жалеют для своих детей

Как и родители по всему миру, знаменитости стремятся обеспечить своих детей всем необходимым и создать для них достойные условия. Однако для звезд шоу-бизнеса и предпринимательства это не ограничивается обычными подарками. Они выбирают дорогие вещи, роскошные путешествия и незабываемые сюрпризы, чтобы у их детей остались лучшие воспоминания о детстве.

Некоторые знаменитости привыкли исполнять любые желания своих детей. Ниже мы расскажем о самых запоминающихся подарках, которые мировые звезды преподнесли своим наследникам.

Калчер и Уэйв — дети Карди Би

Есть еще один способ узнать, насколько высок доход семьи — обратить внимание на то, как празднуются дни рождения их детей. Карди Би всегда старается превратить дни рождения своих детей в грандиозное торжество.

Певица не жалеет средств в такие дни. Путешествия на частном самолете, заказ огромных тортов и различных сладостей, а также организация банкетов на сотни гостей — неотъемлемая часть праздников в семье Карди Би.

Тру и Татум — дети Хлои Кардашьян

Хлои Кардашьян хочет, чтобы ее дети росли в такой же роскоши, как и она сама. Она уделяет особое внимание их комфорту и внешнему виду.

Например, Хлои приобрела для своих детей детскую коляску бренда Диор стоимостью 4000 долларов. Пока маленький Татум катается в своей дорогой «машине», его сестра Тру появляется на публике в модных нарядах от известных мировых домов моды.

Сторми — дочь Кайли Дженнер

Малышка Сторми в будущем может пойти по стопам матери и начать карьеру в индустрии красоты. Ведь Кайли Дженнер всегда поддерживает свою дочь в этой сфере.

Одежда дорогих брендов, ювелирные украшения с бриллиантами, роскошные игрушки и коллекция автомобилей — все это стало привычной частью жизни Сторми. Например, недавно Кайли Дженнер подарила дочери сумку бренда Хермес стоимостью около 12 тысяч долларов.

Харпер — дочь Дэвида и Виктории Бекхэм

После рождения сыновей радости семьи Бекхэм не было предела, когда на свет появилась долгожданная дочь. Сегодня их дочери Харпер 13 лет, и она постепенно превращается в настоящую икону стиля.

Как и многие девочки, выросшие в состоятельных семьях, Харпер наслаждается дорогими и достойными подарками. Например, Дэвид Бекхэм подарил дочери сумку известного французского бренда Гоярд стоимостью 3000 долларов.

Монро и Мороккан — дети Мэрайи Кэри

Знаменитая певица Мэрайя Кэри также отличается своим подходом к выбору подарков для детей. Несколько лет назад она подарила своим близнецам Монро и Мороккану специальную комнату, превращенную в настоящий мир сладостей.

Комната была наполнена разнообразными кондитерскими изделиями, сладостями и продуктами, которые так любят дети. Близнецы встретили такой необычный подарок с огромной радостью и восторгом.

Индия Роуз, Саша и Тристан — дети Криса Хемсворта

Дети Криса Хемсворта ведут более активный и полный приключений образ жизни. Актер может не баловать детей дорогими брендовыми вещами, но придает большое значение совместным путешествиям и получению новых впечатлений.

Во время семейных поездок они катаются на лошадях и плавают с дельфинами, ныряют в открытом океане, ходят в горы и занимаются многими другими интересными делами. Крис Хемсворт гордится тем, что члены его семьи выбрали такой активный образ жизни. Семья Хемсворт благодаря путешествиям уже успела объехать полмира.

Псалм — сын Ким Кардашьян и Канье Уэста

Предприниматель и звезда шоу-бизнеса Ким Кардашьян не стесняется тратить деньги не только на себя, но и на своих детей. Поэтому, как только в продаже появился новый Tesla Cybertruck, она сразу же приобрела этот современный автомобиль.

Однако Ким не забыла и о сыне. Бабушка Псалма, Крис Дженнер, специально подарила внуку роскошную мини-версию Tesla Cybertruck, похожую на настоящий автомобиль. Стоимость этой игрушечной машины оценивается в 1500 долларов.

Таким образом, звездные семьи стараются дарить своим детям не только дорогие вещи, но и путешествия, праздники и различные незабываемые впечатления. Для них радость детей и воспоминания о детстве являются самой важной частью любого подарка.