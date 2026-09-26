Муниса Ризаева показала дорогой автомобиль, подаренный ее сыну (видео)

Блогер Жахонгир Латипов, известный своими интервью с миллиардерами, побывал в гостях у певицы Мунисы Ризаевой. В ходе беседы исполнительница рассказала, что ее сыну Алексу подарили автомобиль.

«Это стало подарком для моего ребенка», — сказала Муниса Ризаева, показывая машину.

Когда блогер спросил, был ли автомобиль подарен Арслонбеком, певица опровергла это предположение.

«Не скажу. Нашему сыну, конечно, будут поступать такие подарки. Правильно, это не от Арслонбека. Подарили, просто подарок», — сказала певица.

Жахонгир Латипов не скрыл своего удивления, увидев, что это автомобиль Mercedes-Benz S-Class.

«Вау! Нет слов, друзья. Это же бомба! А вы сами не будете ее водить?» — поинтересовался блогер.

«Нет, не буду», — ответила Муниса Ризаева.

«Вообще? Только сидеть будете?» — уточнил Жахонгир Латипов.

«Да. У меня нет времени, потому что я всегда дома или на съемках», — сказала певица.

Показав автомобиль, блогер пожелал всем дожить до таких дней.

«Нет слов. Желаю всем нам этого, друзья. Вот такой вот S-Class. Абдукодиру Ҳусанову подарили "Гелик". А Мунисе Ризаевой приобрели S-Class. Желаю каждому дождаться таких дней», — сказал Жахонгир Латипов.