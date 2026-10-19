Ким У Бин во время борьбы с раком не остался без поддержки любимой: пара поженилась спустя 10 лет

История любви южнокорейского актера Ким У Бина, прославившегося ролью в сериале «Наследники» (The Heirs), и актрисы Шин Мин А поражает многих. Их отношения стали ярким примером не только любви, но и совместного преодоления тяжелых испытаний.

Пара познакомилась в 2014 году во время съемок рекламы бренда одежды. А в 2015 году их отношения были официально подтверждены. Однако спустя два года в жизни актера начался тяжелый период.

В 2017 году у Ким У Бина диагностировали рак носоглотки. Актеру пришлось временно приостановить творческую деятельность для лечения. Именно в эти дни испытаний Шин Мин А не оставила любимого одного. Актриса заявила, что сделает все от нее зависящее, чтобы процесс лечения прошел успешно.

Ким У Бин завершил лечение и вернулся на большие экраны в 2022 году. Таким образом, многолетние отношения пары и совместное преодоление трудностей привлекли внимание фанатов.

А 20 декабря 2025 года Ким У Бин и Шин Мин А поженились после десяти лет отношений. Их свадьба прошла в Сеуле в формате закрытой церемонии с участием близких.

Сегодня эта пара завоевала любовь множества поклонников не только своей творческой деятельностью, но и преданностью друг другу.