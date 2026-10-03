Голливудская звезда Джим Керри женился на художнице, которая младше его на 32 года

Знаменитый голливудский актер Джим Керри в 64 года снова связал себя узами брака. Актер женился в Лос-Анджелесе на художнице и актрисе Мин Ха (также известной как Минзи), с которой состоял в отношениях несколько лет и которая младше его на 32 года. Церемония прошла в очень узком кругу, с участием близких родственников и друзей. Представитель Керри подтвердил эту информацию изданию People 30 сентября.

Пара долгое время держала свои отношения в тайне от общественности. Впервые они появились вместе в феврале 2022 года в Лос-Анджелесе на благотворительном мероприятии Джадда Апатоу. И после этого Керри и Мин Ха старались ограждать свою личную жизнь от широких обсуждений.

Официально об их отношениях стало известно в феврале этого года на церемонии вручения премии «Сезар» в Париже. Керри был удостоен почетной награды за многолетнюю карьеру в киноиндустрии. На этом мероприятии актера сопровождали его 39-летняя дочь Джейн Эрин Керри и 16-летний внук Джексон.

В своей речи на церемонии награждения Керри выразил благодарность членам семьи и отдельно упомянул Мин Ха. Он описал свою будущую спутницу жизни как близкого человека и открыто выразил ей свои чувства. Актер также поблагодарил свою дочь Джейн, внука Джексона и отца Перси Джозефа Керри.

Личная жизнь Джима Керри ранее не раз широко освещалась в СМИ. Его единственная дочь Джейн родилась в браке с первой супругой Мелиссой Уомер. Брак Керри и Уомер продлился с 1987 по 1995 год.

В 1996 году актер женился на своей партнерше по фильму «Тупой и еще тупее» Лорен Холли. Однако этот брак продлился недолго, и в 1997 году пара развелась. Таким образом, брак с Мин Ха стал для Керри третьим официальным.

После этого в личной жизни актера были отношения с целым рядом известных женщин. Среди них — актриса Рене Зеллвегер, врач Тиффани Силвер, модель Анин Бинг, актриса Дженьюэри Джонс и фотомодель Дженни Маккарти. С Дженни Маккарти Керри встречался в 2005–2010 годах.

Отношения актера с визажисткой Катрионой Уайт также бурно обсуждались в прессе. Они встречались несколько месяцев в 2012 году, а затем возобновили отношения с мая по сентябрь 2015 года. Уайт скончалась в 2015 году, после чего в адрес Керри выдвигались различные обвинения в связи с ее смертью. Позже это дело дошло до судебного разбирательства, и в 2018 году иск был отклонен.

В 2019 году Керри обнародовал свои отношения с актрисой Джинджер Гонзагой, с которой познакомился на съемках сериала «Шучу». Однако и эти отношения продлились недолго.

Стоит отметить, что в одном из прошлых интервью Керри заявлял, что больше не намеревается жениться в будущем. Тем не менее, со временем отношения с Мин Ха, судя по всему, заставили его изменить свои взгляды.

Джим Керри и Мин Ха продолжают оберегать свою семейную жизнь от посторонних глаз. Точное место проведения свадьбы и список гостей не разглашаются.