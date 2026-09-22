Знаменитая южнокорейская актриса Пак Шин Хе стала мамой во второй раз

В семье знаменитой южнокорейской актрисы Пак Шин Хе и её супруга, актёра Чхве Тэ Джуна, произошло радостное событие. 22 сентября агентство Салт Энтертаинмент сообщило, что у актрисы родилась дочь.

Согласно заявлению агентства, и Пак Шин Хе, и её новорождённая дочь чувствуют себя хорошо. Таким образом, в семье актёров появился ещё один ребёнок.

На этот раз в семье родилась девочка. У Пак Шин Хе и Чхве Тэ Джуна уже есть сын.

Пак Шин Хе и Чхве Тэ Джун поженились в январе 2022 года. Вскоре после этого у них родился первенец — сын.

Теперь знаменитая пара стала родителями двоих детей. Поклонники актрисы тепло встретили новость о том, что Пак Шин Хе стала мамой во второй раз. С рождением дочери в семье начался новый радостный этап.