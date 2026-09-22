Знаменитая южнокорейская актриса Пак Шин Хе стала мамой во второй раз

·5.9K·Культура
Знаменитая южнокорейская актриса Пак Шин Хе стала мамой во второй раз

В семье знаменитой южнокорейской актрисы Пак Шин Хе и её супруга, актёра Чхве Тэ Джуна, произошло радостное событие. 22 сентября агентство Салт Энтертаинмент сообщило, что у актрисы родилась дочь.

Согласно заявлению агентства, и Пак Шин Хе, и её новорождённая дочь чувствуют себя хорошо. Таким образом, в семье актёров появился ещё один ребёнок.

На этот раз в семье родилась девочка. У Пак Шин Хе и Чхве Тэ Джуна уже есть сын.

Пак Шин Хе и Чхве Тэ Джун поженились в январе 2022 года. Вскоре после этого у них родился первенец — сын.

Знаменитая южнокорейская актриса Пак Шин Хе стала мамой во второй раз

Теперь знаменитая пара стала родителями двоих детей. Поклонники актрисы тепло встретили новость о том, что Пак Шин Хе стала мамой во второй раз. С рождением дочери в семье начался новый радостный этап.

Поделиться:
Telegram-каналСледить в Google
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» редактор

Комментарии 0

Похожие новости

Новый поворот в деле Афры Сарачоглу: актриса впервые прокомментировала обвинения в употреблении наркотиковНовый поворот в деле Афры Сарачоглу: актриса впервые прокомментировала обвинения в употреблении наркотиковСегодня, 18:00Дочери Ферузы Юсуповой исполнился 1 год: день рождения отпраздновали на Мальдивах (видео)Дочери Ферузы Юсуповой исполнился 1 год: день рождения отпраздновали на Мальдивах (видео)Сегодня, 14:18Неожиданный дуэт Райхон и Иззата Шукурова: фанаты ждут новую песнюНеожиданный дуэт Райхон и Иззата Шукурова: фанаты ждут новую песнюСегодня, 13:48Шахло Салаева озвучила стоимость выступления на свадьбе вместе с Вейселем ДулгеромШахло Салаева озвучила стоимость выступления на свадьбе вместе с Вейселем ДулгеромСегодня, 13:47Творческая новинка от Мафтуны Холмуротовой: новая премьера песни «Мухаббатим» в центре внимания поклонников!Творческая новинка от Мафтуны Холмуротовой: новая премьера песни «Мухаббатим» в центре внимания поклонников!Сегодня, 13:36«80 лет, 80 вёсен, 80 лет»: Саидкомил Умаров раскрыл секрет долголетия (видео)«80 лет, 80 вёсен, 80 лет»: Саидкомил Умаров раскрыл секрет долголетия (видео)Сегодня, 13:11
ОбъявленияДля сотрудничества
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Культура новости

Мастер разговорного жанра Валийон Шамшиев снова стал отцом: у него родился 12-й ребенок
Мастер разговорного жанра Валийон Шамшиев снова стал отцом: у него родился 12-й ребенок
Настоящие имена и фамилии известных артистов, известных под другими именами
Настоящие имена и фамилии известных артистов, известных под другими именами
Настоящие имена артистов, прославившихся под псевдонимами
Настоящие имена артистов, прославившихся под псевдонимами
«Я не могу пойти против Аллаха»: Муниса Ризаева о том, станет ли её сын Алекс артистом...
«Я не могу пойти против Аллаха»: Муниса Ризаева о том, станет ли её сын Алекс артистом...
Участник БТС Чонгук пожертвовал 8,6 млрд сумов больным детям
Участник БТС Чонгук пожертвовал 8,6 млрд сумов больным детям
«Мисс Ворлд-2026»: определена самая красивая женщина мира (фото)
«Мисс Ворлд-2026»: определена самая красивая женщина мира (фото)
Ильхом Фармонов сделал жене незабываемый подарок
Ильхом Фармонов сделал жене незабываемый подарок
Джорджина Родригес оставила неожиданный комментарий под фото жены Месси
Джорджина Родригес оставила неожиданный комментарий под фото жены Месси