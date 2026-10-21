Зохид Рискиев и Камола Артикова совершили Умру (видео)

·80·Культура
Зохид Рискиев и Камола Артикова совершили Умру (видео)

Солист группы «Уммон» Зохид Рискиев вместе с супругой Камолой Артиковой отправился в священное паломничество Умра. В настоящее время пара находится в святых местах и делится впечатлениями о поездке с поклонниками на своих страницах в социальных сетях.

Фото и видео, которыми Зохид и Камола поделились из Мекки и Медины, привлекли внимание подписчиков. Поклонники выражают паре искренние пожелания и надеются, что их паломничество будет принято.

Зохид Рискиев и Камола Артикова — одна из пар, переживших в жизни тяжелые испытания. В частности, в 2022 году певец попал в серьезное ДТП и пробыл в коме более двух месяцев. В тот период Камола боролась за выздоровление мужа и поддерживала его.

В настоящее время кадры из священного паломничества пары тепло встречаются поклонниками. Желаем им благополучно совершить все обряды Умры и вернуться живыми и невредимыми.

Зохид РискиевКамола АртиковаУмрагруппа Уммон
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Charos
«ZAMIN.UZ» редактор

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