“Простите меня все” — Райхон Ганиева отправилась в умру (видео)

Известная узбекистанская певица Райхон Ганиева через свои страницы в социальных сетях сообщила, что вместе с членами семьи отправляется в паломничество умра.

Перед поездкой певица обратилась к поклонникам, попросив их простить ее и извинить, если она вольно или невольно задела их чувства.

“Дорогие мои, я отправляюсь в умру. Простите меня все. Если я вольно или невольно обидела вас, простите меня. Пусть Аллах дарует всем нам мир, здоровье и благополучные дни. Поминайте меня в своих молитвах”, — написала певица.

Кроме того, Райхон Ганиева публикует на своей странице видеоматериалы о прибытии в город Медину.

Новость о паломнической поездке певицы была тепло встречена ее поклонниками. В комментариях они оставляют Райхон добрые пожелания и желают, чтобы ее молитвы и поклонения были приняты.