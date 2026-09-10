Нозанин Гаффарова обратилась к отцу, которого не видела 9 лет (видео)

Актриса Нозанин Гаффарова в программе «Омон-Омон» рассказала об отце, отметив, что не видела его уже девять лет. Актриса сообщила, что ее отец живет и работает в Корее, и она ждет его скорого возвращения в Узбекистан.

«Прошло девять лет с тех пор, как я видела папу. Он живет и работает в Корее. Но скоро он должен приехать. Одна из моих самых больших мечтаний — отправить родителей в паломничество», — сказала Нозанин.

В ходе беседы актриса также добавила, что одной из ее главных целей на будущее является отправка родителей в хадж.

«У меня очень много целей, очень больших. До сих пор многое я делала только для мамы, потому что папа был в Корее. Дай Бог, в следующем году папа приедет. У меня есть намерение отправить папу и маму в Умру и большой хадж», — сказала она.

Когда один из ведущих спросил Нозанин, когда она в последний раз виделась с отцом, она коротко ответила: «Прошло девять лет».

После этого ведущий поинтересовался у Нозанин, что бы она сказала отцу, если бы он сейчас смотрел эту передачу.

«Тема отца для меня в каком-то смысле немного болезненная. Потому что я не росла вместе с папой. Мы жили вместе некоторое время, потом папа уехал в Корею. После этого между нами все равно возник разрыв», — поделилась актриса.

Нозанин подчеркнула, что не может полностью выразить словами свою тоску по отцу.

«Я не могла в полной мере сказать или показать папе, как я скучаю и как сильно его люблю. Может быть, если он сейчас смотрит, пусть знает: его маленькая принцесса все еще любит его так же, как в детстве. Я скучаю по нему, как маленький ребенок. Жду, когда вы поскорее приедете. Если вы приедете, я буду самым счастливым человеком», — обратилась к отцу Нозанин Гаффарова.