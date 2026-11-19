В Самарканде руководитель туристической фирмы, не имеющей соответствующих лицензий и разрешений, пообещал отправить трех граждан в паломничество Умра, потребовав за это 3 750 долларов. Он был задержан при получении денег. Об этом сообщила Служба государственной безопасности.

Как стало известно, руководитель турфирмы обещал отправить трех граждан в Саудовскую Аравию на паломничество Умра. Взамен он потребовал 3 750 долларов США.

В ходе оперативного мероприятия, проведенного сотрудниками управления СГБ по Самаркандской области совместно с областным УВД, данный гражданин был задержан с поличным при получении 3 000 долларов США.

В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело, ведутся следственные действия.

Напомним, что в Узбекистане организация и проведение паломничества Умра могут осуществляться только организациями, имеющими соответствующую лицензию.