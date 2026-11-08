68-летний имам скончался во время молитвы перед отправлением в умру (видео)

·77·Мир
68-летний имам скончался во время молитвы перед отправлением в умру (видео)

В турецком городе Конья Абдулла Озкан, собиравшийся отправиться в паломничество умра, внезапно почувствовал себя плохо и упал во время молитвы в аэропорту. Несмотря на усилия врачей, 68-летний мужчина, доставленный в больницу, скончался. Об этом сообщает ТРТ Хабер.

Как стало известно, Абдулла Озкан прибыл в аэропорт Коньи вместе с группой из около 180 паломников. Облаченный в ихрам, он читал молитву перед отправлением в священный город Мекку. После молитвы он начал произносить калима-и таухид, тальбию и салават Пророку. На третьем салавате его голос затих, и он упал вперед.

Медицинский персонал аэропорта оказал ему первую помощь и провел сердечно-легочную реанимацию. Позже на машине скорой помощи его доставили в больницу медицинского факультета Университета Сельчук, но спасти его жизнь не удалось.

Люди в ихрамах оказывают помощь упавшему человеку.

Один из очевидцев происшествия, Ислам Гюмюш, работавший с Абдуллой Озканом 15 лет, сообщил, что до инцидента у покойного не наблюдалось никаких признаков болезни. Муфтий Бейшехира Энес Акташ отметил, что Озкан скончался в состоянии ихрама, во время чтения молитв и салаватов перед началом умры. Также было отмечено, что медицинское заключение о причине смерти еще не обнародовано.

Тело Абдуллы Озкана было предано земле 6 ноября после заупокойной молитвы (джаназа), совершенной после пятничного намаза в мечети Чарши в районе Бейшехир.

ТурцияКоньяУмраАбдулла Озкан
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Charos
«ZAMIN.UZ» редактор

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