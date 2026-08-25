Марифат Ортикова: «Я почти не выхожу из кухни» (видео)

·135·Культура
Марифат Ортикова: «Я почти не выхожу из кухни» (видео)

Известная актриса Марифат Ортикова стала гостьей программы «Моя кухня» и рассказала о своем отношении к приготовлению еды дома. Она призналась, что в повседневной жизни почти всегда готовит сама, а перед гастрольными поездками заранее заготавливает для семьи различные полуфабрикаты.

Ведущий программы спросил актрису: «Как часто вы готовите дома?»

«Я не выхожу из кухни», — с юмором ответила Марифат Ортикова.

«Как вы все успеваете?» — поинтересовался ведущий.

«Успеваю. Если у человека есть желание, он найдет время для всего. Даже когда уезжаю на гастроли, я заранее готовлю множество блюд в виде полуфабрикатов. Например, самсу, манты, долму в виноградных листьях и голубцы. Если нужно, не сплю, но перед отъездом все подготавливаю, а потом отправляюсь в путь», — сказала актриса.

Ведущий также спросил, как члены ее семьи относятся к этой привычке. Марифат Ортикова подчеркнула, что они не жалуются на разницу между заранее приготовленными блюдами и свежеприготовленной едой.

«Нет, потому что все остается свежим. Еда не хранится долго и готовится часто. На день готовится необходимое количество. Я стараюсь не оставлять на завтра то, что приготовила сегодня. Кастрюлю тоже нужно вымыть в тот же день, чтобы она стояла чистой, словно в ней вообще не готовили. То есть вчерашнюю еду не едят», — добавила актриса.

По словам Марифат Ортиковой видно, что на кухне она придерживается порядка и уделяет особое внимание приготовлению еды для своей семьи.

Марифат ОртиковаМоя кухня
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Charos
«ZAMIN.UZ» редактор

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