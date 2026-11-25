В столице Кыргызстана, городе Бишкеке, 80 гражданам, недавно принявшим ислам, были вручены бесплатные путевки для совершения паломничества умра в Саудовскую Аравию. Эта благотворительная инициатива направлена на создание возможности для новых мусульман посетить священные места.

Церемония вручения путевок прошла в мечети «Имам Сарахси». Мероприятие было организовано одной из туристических компаний в сотрудничестве с Духовным управлением мусульман Кыргызстана.

Сообщается, что среди тех, кто получил возможность отправиться в умру, 55 граждан русской и 25 граждан корейской национальности. Все они недавно приняли ислам.

Данная инициатива позволит участникам совершить обряды умры и посетить священные для мусульман города, такие как Мекка и Медина. Кроме того, подобные благотворительные проекты служат поддержке религиозно-просветительских мероприятий и укреплению атмосферы взаимной доброты в обществе.