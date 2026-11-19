Сообщается, что среди некоторых паломников из Узбекистана, совершающих умру, наблюдаются случаи, когда зерно, рассыпанное для птиц в Мекке и Медине, собирают в качестве «лекарства» для женщин, страдающих бесплодием. Подобные суеверия вызывают вопросы у общественности: действительно ли зерно, предназначенное для птиц в священных городах, помогает зачать ребенка?

Важно отметить, что нет никаких оснований воспринимать такое убеждение как религиозное предписание или медицинскую рекомендацию. Дети — это дар Всевышнего, и семьям, столкнувшимся с трудностями при зачатии, следует наряду с молитвами обращаться за квалифицированной медицинской помощью.

Есть ли связь между зерном для птиц и бесплодием?

Среди некоторых паломников распространено мнение, что сбор зерна, рассыпанного для птиц, способствует деторождению. Однако научно не доказано, что эта практика может вылечить бесплодие или помочь в наступлении беременности.

Также неправильно выдавать подобные суеверия за действия, предусмотренные исламом. Тот факт, что Мекка и Медина являются священными городами, не означает, что любой предмет или вещь там обладают особыми целебными свойствами.