Нилуфар Усмонова раскрыла слова, которые хочет сказать маме: «Хочется, чтобы вы меня побаловали» (видео)

Певица Нилуфар Усмонова стала гостьей программы «Хуш келибсиз» и рассказала о своей любви к матери, а также о словах, которые хочет ей сказать, но часто держит в себе.

Артистка также не скрывала, что ей хочется, чтобы мама проявила к ней нежность и побаловала ее. По ее словам, она многое не говорит, потому что боится обидеть маму или задеть ее чувства.

«Мне хочется многое сказать маме. Но я думаю: как бы не обидеть ее каким-нибудь словом, не ранить ее сердце. Поэтому многое не говорю. Но, мама, я люблю вас, люблю больше жизни. Без вас нельзя, я не смогу жить. Хочется сказать: балуйте меня», — с улыбкой сказала Нилуфар Усмонова.

Искренние признания певицы оставили теплое впечатление у пользователей социальных сетей. В комментариях многие поддержали ее слова, подчеркнув, что потребность в материнской любви сохраняется в любом возрасте.