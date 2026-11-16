«Певец любви» Анвар Санаев сегодня отмечает 58-летие

Известный на узбекской эстраде как «Певец любви», исполнитель Анвар Санаев сегодня, 16 ноября, празднует свое 58-летие.

Артист родился 16 ноября 1968 года в Пахтачийском районе Самаркандской области. Он получил образование в Ташкентском государственном институте культуры имени Абдуллы Кадыри.

Выход Анвара Санаева на большую сцену пришелся на конец 1990-х годов. В 1998 году певец стал широко известен публике, исполнив песню «Aql-u hushim oldi muhabbat» в телепередаче «7 dan 70 gacha». В ноябре 2000 года он представил свою первую сольную концертную программу под названием «Meni tushun, azizam» во дворце искусств «Туркистон» в Ташкенте.

За время своей карьеры певец выпустил ряд альбомов и множество песен. Такие композиции, как «Muhabbat», «Atirgul», «Chin oshiqlar», «Yor-yorlar», «Yig‘lama, jonim», обрели большую популярность среди слушателей. Именно благодаря песням о любви поклонники прозвали его «Певцом любви».

Пользуясь случаем, поздравляем Анвара Санаева с днем рождения. Желаем артисту крепкого здоровья, семейного благополучия и новых творческих успехов.