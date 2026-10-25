Песня Нилуфар Усмоновой «Салом севги» привлекла внимание слушателей (аудио)

Певица Нилуфар Усмонова 23 октября представила на суд поклонников свою новую песню под названием «Салом севги» («Привет, любовь»). Композиция, посвященная теме любви, была тепло встречена слушателями и получила множество положительных отзывов.

Меньше чем за сутки после публикации на YouTube-канале певицы песню прослушали более 30 тысяч раз. Это свидетельствует о высоком интересе к новой композиции.

В песне «Салом севги» воспеваются любовь и связанные с ней чувства. Поклонники певицы делятся своими впечатлениями о новом треке.

А вы уже послушали новую песню Нилуфар Усмоновой? Если да, то во сколько баллов по 10-балльной шкале вы бы её оценили? Оставляйте свои мнения в комментариях!