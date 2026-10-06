Шахзод Султонов подарил матери новую машину

Актер Шахзод Султонов подарил своей матери новый автомобиль. Радостной новостью он поделился на своей странице в Instagram, опубликовав фотографии.

На снимках запечатлен новый автомобиль, приобретенный для матери актера. На машине также виднеется надпись «Моей маме». Это еще раз продемонстрировало глубокую любовь актера к матери.

Под постом многочисленные подписчики поздравили Шахзода Султонова и пожелали, чтобы машина принесла радость его маме. В комментариях в адрес актера и его матери прозвучали теплые пожелания.

Для информации, Шахзод Султонов родился 27 января 1996 года в Ташкенте. 16 июня у актера состоялась свадьба. За свою карьеру он снялся в ряде фильмов и видеоклипов.