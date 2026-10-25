Нилуфар Усманова рассказала о матери и раскрыла свой страх, вызывающий слезы (видео)

·91·Культура
Нилуфар Усманова рассказала о матери и раскрыла свой страх, вызывающий слезы (видео)

Певица Нилуфар Усманова в одном из своих интервью рассказала о любви к матери и страхе ее потерять. Артистка поделилась своими переживаниями, отметив, что хочет, чтобы мама жила долго, всегда была здоровой и бодрой.

«Я прошу у Аллаха одного: пусть жизнь моей мамы будет долгой. Пусть до последнего вздоха она будет здоровой, самостоятельной и всегда бодрой. Я молю Аллаха даровать ей благополучную и долгую жизнь до самого конца.

Иногда, лежа ночью, я пугаюсь. Приходит мысль: «Что я буду делать завтра?». Особенно это случается, когда я уезжаю в область или другое место. Когда я слышу, что у кого-то из моих сверстников скончались родители, это сильно на меня влияет.

Иногда вечером у меня на душе неспокойно, и я пишу маме. Она отвечает во время утренней молитвы (бомдод). «Пришли кружочек», — прошу я. Она присылает видео со словами: «Что ты хочешь?». Тогда моя тревога немного утихает», — сказала певица.

В ходе беседы Нилуфар Усманова пожелала всем родителям долголетия, крепкого здоровья и спокойствия. Она выразила надежду, что никто из родителей не уйдет из жизни преждевременно, и что дети всегда будут наслаждаться их любовью.

Искренние слова певицы тронули и ее подписчиков. В комментариях многие поддержали ее мысли, желая, чтобы наши родители всегда были живы-здоровы и жили долго на наше счастье.

Нилуфар УсмановаУзбекская эстрадаЮлдуз Усманова
Поделиться:
Telegram-каналСледить в Google
Charos
«ZAMIN.UZ» редактор

Комментарии 0

Похожие новости

Песня Нилуфар Усмоновой «Салом севги» привлекла внимание слушателей (аудио)Песня Нилуфар Усмоновой «Салом севги» привлекла внимание слушателей (аудио)Сегодня 16:53Юлдуз Усмонова, купившая новый автомобиль, отдала старый дочери (видео)Юлдуз Усмонова, купившая новый автомобиль, отдала старый дочери (видео)16 июня 23:49Что еще увезла Нилуфар Усмонова из дома матери? (видео)Что еще увезла Нилуфар Усмонова из дома матери? (видео)8 июня 11:26Нилуфар Усмонова раскрыла слова, которые хочет сказать маме: «Хочется, чтобы вы меня побаловали» (видео)Нилуфар Усмонова раскрыла слова, которые хочет сказать маме: «Хочется, чтобы вы меня побаловали» (видео)21 октября 22:58Нилуфар Усмонова приглашает поклонников на большой концерт: известны датыНилуфар Усмонова приглашает поклонников на большой концерт: известны даты11 сентября 01:15«Хеч о‘йламасдим»: Нилуфар Усмонова и Азиз Юлдашев представили новый дуэт (саундтрек)«Хеч о‘йламасдим»: Нилуфар Усмонова и Азиз Юлдашев представили новый дуэт (саундтрек)31 августа 06:21
ОбъявленияДля сотрудничества
Цифровизируйте свой автосервис: не теряйте клиентов с Bip Business
Цифровизируйте свой автосервис: не теряйте клиентов с Bip Business
Опасно ли писат номер на окнке машинй? Бип нашёл новое решение для водителей!
Опасно ли писат номер на окнке машинй? Бип нашёл новое решение для водителей!
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Культура новости

Дан ответ на вопросы «Когда свадьба?» Жавохиру Синдарову
Дан ответ на вопросы «Когда свадьба?» Жавохиру Синдарову
Муниса Ризаева рассказала об отношениях до замужества
Муниса Ризаева рассказала об отношениях до замужества
Озода Нурсаидова прокомментировала ситуацию с возвратом денег за билеты на отмененный концерт
Озода Нурсаидова прокомментировала ситуацию с возвратом денег за билеты на отмененный концерт
Мурод Назаров женил старшего сына: подробности со свадьбы
Мурод Назаров женил старшего сына: подробности со свадьбы
Муж Азизы Якубовой вышел на свободу
Муж Азизы Якубовой вышел на свободу
Муниса Ризаева развелась? Певица сообщила, что приняла решение по поводу выбора мужа
Муниса Ризаева развелась? Певица сообщила, что приняла решение по поводу выбора мужа
Рихситилла Абдуллаев во второй раз стал дедушкой
Рихситилла Абдуллаев во второй раз стал дедушкой
Рекхе 72 года: любовь с Амитабхом Баччаном и трагическая судьба
Рекхе 72 года: любовь с Амитабхом Баччаном и трагическая судьба