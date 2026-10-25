Нилуфар Усманова рассказала о матери и раскрыла свой страх, вызывающий слезы (видео)

Певица Нилуфар Усманова в одном из своих интервью рассказала о любви к матери и страхе ее потерять. Артистка поделилась своими переживаниями, отметив, что хочет, чтобы мама жила долго, всегда была здоровой и бодрой.

«Я прошу у Аллаха одного: пусть жизнь моей мамы будет долгой. Пусть до последнего вздоха она будет здоровой, самостоятельной и всегда бодрой. Я молю Аллаха даровать ей благополучную и долгую жизнь до самого конца.

Иногда, лежа ночью, я пугаюсь. Приходит мысль: «Что я буду делать завтра?». Особенно это случается, когда я уезжаю в область или другое место. Когда я слышу, что у кого-то из моих сверстников скончались родители, это сильно на меня влияет.

Иногда вечером у меня на душе неспокойно, и я пишу маме. Она отвечает во время утренней молитвы (бомдод). «Пришли кружочек», — прошу я. Она присылает видео со словами: «Что ты хочешь?». Тогда моя тревога немного утихает», — сказала певица.

В ходе беседы Нилуфар Усманова пожелала всем родителям долголетия, крепкого здоровья и спокойствия. Она выразила надежду, что никто из родителей не уйдет из жизни преждевременно, и что дети всегда будут наслаждаться их любовью.

Искренние слова певицы тронули и ее подписчиков. В комментариях многие поддержали ее мысли, желая, чтобы наши родители всегда были живы-здоровы и жили долго на наше счастье.