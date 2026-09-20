Нилуфар Усмонова представила поклонникам новую песню: «Сени эслайман» (аудио)

Певица Нилуфар Усмонова представила поклонникам свою очередную новую песню. Трек под названием «Сени эслайман» был презентован 18 сентября на YouTube-канале исполнительницы.

Пока песня представлена в аудиоформате, видеоклип на нее еще не снят. Новой композицией певица в очередной раз привлекла внимание слушателей.

Композиция «Сени эслайман» была тепло встречена слушателями. В комментариях на YouTube поклонники оставляют положительные отзывы о творчестве певицы и делятся искренними впечатлениями о новом треке.

Нилуфар Усмонова продолжает свою творческую деятельность и радует фанатов новыми песнями.