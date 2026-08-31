«Хеч о‘йламасдим»: Нилуфар Усмонова и Азиз Юлдашев представили новый дуэт (саундтрек)

·22·Культура
«Хеч о‘йламасдим»: Нилуфар Усмонова и Азиз Юлдашев представили новый дуэт (саундтрек)

Певицы Нилуфар Усмонова и Азиз Юлдашев записали специальный саундтрек к фильму «Сукунат» («Тишина»). Композиция под названием «Хеч о‘йламасдим» была представлена 29 августа на YouTube.

Песня повествует о неожиданном подарке жизни — любви, соединившей пути судеб. В композиции выражены чувства, внезапно зародившиеся в двух сердцах, которые никогда не думали быть вместе.

Мягкие и эмоциональные голоса Нилуфар Усмоновой и Азиза Юлдашева гармонично слились друг с другом, еще больше усилив пронзительность песни. В каждой строке отражены искренние чувства, появившиеся неожиданно.

Автором слов и музыки песни является Шерзод Хамроев.

Несмотря на то, что с момента презентации песни прошло совсем немного времени, ее посмотрели около 400 тысяч раз. Дуэт был тепло встречен зрителями, под видео оставлено более 500 искренних комментариев.

Премьера фильма «Сукунат» запланирована на сентябрь.

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Charos
«ZAMIN.UZ» редактор

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