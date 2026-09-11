Нилуфар Усмонова приглашает поклонников на большой концерт: известны даты

Известная певица Нилуфар Усмонова готовится подарить своим поклонникам незабываемые музыкальные вечера. Артистка объявила, что выступит перед зрителями с концертной программой под названием «Салом, севги» («Привет, любовь») с 8 по 13 декабря в 19:30 во Дворце «Дружбы народов».

Одной из важнейших особенностей концерта является то, что программа будет представлена в живом исполнении. Это позволит поклонникам насладиться творчеством Нилуфар Усмоновой прямо на сцене, услышать живой голос и уникальное исполнение.

Ожидается, что в рамках 6-дневной концертной программы органично соединятся любимые хиты певицы, яркие сценицеские выступления и праздничная атмосфера. Само название «Салом, севги» говорит о том, что на концерте особый акцент будет сделан на любовь, чувства и романтическое настроение.

Нилуфар Усмонова приглашает всех поклонников на свою концертную программу, которая пройдет с 8 по 13 декабря во Дворце «Дружбы народов».

Не пропустите музыкальные вечера, наполненные живым исполнением, любимыми песнями и праздничным настроением!