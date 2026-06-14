В Индии военный самолет развалился на части при посадке
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На северо-востоке Индии военно-транспортный самолет Ан-32 потерпел крушение во время посадки.
Согласно официальным данным, в результате инцидента погибли 5 членов экипажа. Второй пилот выжил.
На кадрах, распространенных местными СМИ, видно, как самолет жестко ударился о землю и развалился на несколько частей.
На месте происшествия работают спасательные службы. ВВС Индии создали специальную комиссию для выяснения причин катастрофы.
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