За серфингистом, не оглядываясь назад, выпрыгнула гигантская белая акула

·390·Мир
За серфингистом, не оглядываясь назад, выпрыгнула гигантская белая акула

Очередной поразительный случай, связанный с одним из самых опасных морских хищников в мире, был зафиксирован в американском штате Калифорния. Рядом с побережьем Ньюпорт-Бич на камеру случайно попал момент, когда гигантская белая акула выпрыгнула из воды прямо позади серфингиста, скользящего по волне.

Инцидент был запечатлен Соареном Стивенсоном, который занимался утренней съемкой на берегу. Сначала он не обратил внимания на то, что именно выпрыгнуло из воды. Позже, увеличив изображение, он понял, что это была огромная белая акула.

Самое удивительное, что серфингист совершенно не заметил, как акула появилась всего в нескольких метрах от него. Окружающие также узнали об этом случае только позже по фотографиям.

Специалисты отмечают, что прыжок акулы из воды вовсе не обязательно означает нападение. Такое поведение иногда наблюдается из-за избавления от паразитов, во время игр или охоты.

По данным Департамента рыболовства и дикой природы Калифорнии, случаи нападения акул на людей в штате происходят крайне редко. С 1950 года официально зарегистрировано менее 250 инцидентов, и лишь очень немногие из них закончились летальным исходом.

Тем не менее, специалисты рекомендуют воздерживаться от купания в районах, где были замечены акулы, и следовать официальным предупреждениям. Этот редкий момент, попавший на камеру, вызвал бурное обсуждение в социальных сетях.

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Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» редактор
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