Видео с маленькой девочкой и змеей вызвали большой резонанс в социальных сетях

·31·Мир
Видео с маленькой девочкой и змеей вызвали большой резонанс в социальных сетях

В социальных сетях распространяются видеоролики, на которых семья держит дома большую длинную змею. На кадрах видно, как девочка 4-5 лет свободно общается с рептилией.

На видео девочка играет со змеей, купает её и даже ложится на неё. Эти кадры вызвали удивление у многих пользователей, собрав огромное количество просмотров и сотни комментариев за короткое время.

В комментариях высказываются разные мнения. Одни предполагают, что у змеи могли удалить ядовитые железы, другие подчеркивают опасность ситуации и призывают родителей принять меры предосторожности. Многие напоминают, что змея остается диким животным и может напасть в любой момент.

Эти видео в очередной раз подняли вопрос об опасных экспериментах ради контента в социальных сетях.

Социальные сети
Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Charos
«ZAMIN.UZ» редактор

Комментарии 0

Похожие новости

Король YouTube МрБеаст первым преодолел отметку в полмиллиарда подписчиковКороль YouTube МрБеаст первым преодолел отметку в полмиллиарда подписчиковСегодня, 11:56Дональд Трамп объявил о мирном соглашении между США и ИраномДональд Трамп объявил о мирном соглашении между США и ИраномСегодня, 11:43Минутная ошибка: Ужасная трагедия в БразилииМинутная ошибка: Ужасная трагедия в БразилииСегодня, 11:25В Индии военный самолет развалился на части при посадкеВ Индии военный самолет развалился на части при посадкеСегодня, 10:33Сильный ливень в Анкаре привел к наводнениямСильный ливень в Анкаре привел к наводнениямСегодня, 10:09Имя Трампа убрали из центра искусств по решению судаИмя Трампа убрали из центра искусств по решению судаСегодня, 10:04
ОбъявленияДля сотрудничества
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Мир новости

12 августа редкое явление: день на мгновение станет ночью
12 августа редкое явление: день на мгновение станет ночью
Вращение Земли опасно замедляется: ученые бьют тревогу
Вращение Земли опасно замедляется: ученые бьют тревогу
Опубликован рейтинг ведущих стран по добыче золота
Опубликован рейтинг ведущих стран по добыче золота
Мир ожидают рекордные по жаре годы
Мир ожидают рекордные по жаре годы
На этой неделе в небе появится редкая Голубая луна
На этой неделе в небе появится редкая Голубая луна
Опубликован рейтинг стран с самыми красивыми женщинами
Опубликован рейтинг стран с самыми красивыми женщинами
Верховный лидер Ирана Хаменеи сделал неожиданное заявление
Верховный лидер Ирана Хаменеи сделал неожиданное заявление
«Луноход», молчавший 40 лет, снова подал сигнал
«Луноход», молчавший 40 лет, снова подал сигнал