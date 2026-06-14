Видео с маленькой девочкой и змеей вызвали большой резонанс в социальных сетях

В социальных сетях распространяются видеоролики, на которых семья держит дома большую длинную змею. На кадрах видно, как девочка 4-5 лет свободно общается с рептилией.

На видео девочка играет со змеей, купает её и даже ложится на неё. Эти кадры вызвали удивление у многих пользователей, собрав огромное количество просмотров и сотни комментариев за короткое время.

В комментариях высказываются разные мнения. Одни предполагают, что у змеи могли удалить ядовитые железы, другие подчеркивают опасность ситуации и призывают родителей принять меры предосторожности. Многие напоминают, что змея остается диким животным и может напасть в любой момент.

Эти видео в очередной раз подняли вопрос об опасных экспериментах ради контента в социальных сетях.