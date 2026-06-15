Необычное явление: эта рыба не плавает, она стоит на дне океана как на трех ногах

·1·Мир

Обитающая на дне океана Батйптероис граллатор, или рыба-тренога, поражает многих своим внешним видом. Она не плавает постоянно, как обычные рыбы, а стоит на дне вертикально, словно на штативе для камеры.

Длинные лучи хвостового и брюшных плавников этой рыбы опускаются вниз, образуя подобие трех опор. Благодаря этому она удерживает равновесие, слегка приподнявшись над морским дном.

Такой метод помогает ей экономить энергию. Поскольку в глубоком океане нет солнечного света, мало пищи и очень высокое давление, она не гоняется за добычей, а ждет мелких существ, которых приносит течение.

Рыба-тренога способна чувствовать даже малейшие колебания воды с помощью своих длинных плавников. Поскольку в темноте осязание важнее зрения, она обнаруживает добычу именно по этим сигналам.

ОкеанРыба-треногаГлубоководные обитателиМорская фаунаПрирода
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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» редактор

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