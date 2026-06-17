Закончится ли война? Стали известны детали соглашения США и Ирана

США и Иран могут подписать меморандум о взаимопонимании 19 июня в Женеве. Издание Ал Арабия Энглиш получило копию проекта этого документа.

Документ, состоящий из 14 пунктов, предусматривает полное прекращение войны, восстановление двусторонних отношений и укрепление экономического сотрудничества.

Согласно проекту, США и Иран, а также их союзники обязуются немедленно прекратить военные действия на всех фронтах, включая Ливан. Стороны договорятся уважать суверенитет и территориальную целостность друг друга и не вмешиваться во внутренние дела.

Документом запланировано достижение окончательного соглашения в течение максимум 60 дней. США должны будут снять морскую блокаду, вывести свои военные силы из региона и восстановить морское сообщение.

Иран, в свою очередь, обязуется возобновить движение торговых судов между Персидским заливом и Оманским заливом, устранить технические препятствия и принять меры безопасности.

В документе также предусмотрено создание программы объемом не менее 300 миллиардов долларов для восстановления экономики Ирана при участии США и региональных партнеров. Средства будут направлены в сферы энергетики, логистики, транспорта и производства.

Кроме того, планируется, что США поэтапно отменят все виды санкций против Ирана, разморозят активы и предоставят разрешения на экспорт нефти.

Иран вновь подтвердил, что никогда не создаст ядерное оружие. Все вопросы, связанные с ядерной программой, будут решены в рамках окончательного соглашения.

По данным Reuters, ранее Тегеран требовал от Вашингтона компенсацию в размере 400 миллиардов долларов, но США отклонили это предложение. В связи с этим планируется создание частного инвестиционного фонда в размере 300 миллиардов долларов.

Окончательное соглашение может быть утверждено резолюцией Совета Безопасности ООН, имеющей обязательную силу.