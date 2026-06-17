В Кыргызстане ввели 5-летние налоговые льготы для блогеров

Президент Кыргызстана Садир Жапаров подписал новый указ, направленный на совершенствование налоговой системы.

Согласно документу, компании и предприниматели, работающие в сферах программного обеспечения, информационных технологий и искусственного интеллекта, могут быть освобождены от налогов сроком на пять лет.

Новые льготы распространяются также на блогеров, стартапы, аутсорсинговые компании, производителей кино- и телепродукции, а также представителей других творческих индустрий.

Кроме того, для них предусмотрена ставка подоходного налога в размере 5% и облегчения по страховым взносам.

В указе также содержатся предложения по увеличению налоговой нагрузки в некоторых секторах, связанных с золотом и серебром, и усилению ответственности за контрабанду.

Данный указ вступил в силу со дня его официального опубликования.