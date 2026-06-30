Тонный морской слон удивляет всех уже 5 лет

Морской слон по кличке Нил весом почти в одну тонну, живущий на острове Тасмания в Австралии, последние пять лет регулярно выходит на берег, привлекая внимание местных жителей и туристов. Он выходит на сушу, чтобы отдохнуть и сменить шерсть после длительных океанских путешествий.

Визиты Нила обычно приводят к неожиданным ситуациям. Иногда он перегораживает дороги, опрокидывает дорожные знаки и конусы, бесстрашно подходит к людям и даже засыпает на газонах перед домами. Благодаря этому он стал героем, которого часто обсуждают в социальных сетях.

Специалисты напоминают, что, хотя Нил может казаться безобидным на вид, он все равно остается диким животным. Поэтому гражданам рекомендуют не приближаться к нему. Власти же каждый раз принимают меры, чтобы осторожно направить его обратно в сторону берега.