По мере приближения последних дней трансферного окна в европейском футболе ситуация вокруг нападающего «Пари Сен-Жермен» Брэдли Барколы становится всё более напряжённой. Два гранда английской Премьер-лиги ведут серьёзную борьбу за французского игрока. По мнению бывшего футболиста Дитмара Хамана, лондонский «Арсенал» имеет определённое преимущество над «Ливерпулем» в этой гонке. Об этом Goal.com сообщает .

После прихода Луиса Энрике в парижский клуб 23-летний вингер провёл весьма успешные сезоны: он сыграл за команду 152 матча, забил 39 голов и отдал 37 результативных передач. Действующий контракт футболиста с парижанами рассчитан до 2028 года, а его отказ продлевать соглашение заставил ведущие клубы Европы насторожиться.

После перехода Мохамеда Салаха в «Трабзонспор» «Ливерпуль» под руководством Андони Ираолы ищет ему достойную замену. В свою очередь, «Арсенал» во главе с Микелем Артетой также активно работает над усилением линии атаки. В частности, после того как лондонский клуб не смог приобрести звезду «Реала» Винисиуса Жуниора, он сосредоточил внимание именно на французском футболисте.

Трансферная цена и возможности сторон

Руководство «Ливерпуля» уже успело направить улучшенное предложение по футболисту в размере 135 миллионов евро. Однако в интервью изданию «Энди'с Бет Клаб» бывший полузащитник сборной Германии Дитмар Хаман высказал своё мнение о трансфере. По его словам, выбор клуба для футболиста — очень сложная задача.

«„Ливерпуль“ по-прежнему обладает огромной привлекательностью благодаря атмосфере на своём стадионе, болельщикам и богатой истории. Однако ответить на этот вопрос он должен сам», — заявил победитель Лиги чемпионов 2005 года. Хаман отметил, что в последние годы Барколя выступал за команду, которая постоянно завоёвывала трофеи и дважды подряд триумфировала в Лиге чемпионов.

Будущее и спортивный проект

Если футболист хочет продолжить свою победную серию, то в борьбе за чемпионство в следующем сезоне «Арсенал» может занимать несколько более выгодную позицию, чем «Ливерпуль». Для вингера, который регулярно добивался успеха в составе парижан на внутренней арене и в международных турнирах, спортивный проект лондонского клуба может выглядеть привлекательнее.

Тем не менее эксперт не стал полностью исключать возможности мерсисайдского клуба. Итоговое решение будет зависеть не только от трофеев, которые можно завоевать в ближайшее время, но и от долгосрочных планов Брэдли Барколы.