Китай запустил очередную партию интернет-спутников на низкую орбиту

Космическая отрасль Китая сделала очередной важный шаг на пути к расширению глобальной интернет-сети. Страна успешно вывела на орбиту очередную, 24-ю партию спутников, предназначенных для формирования низкоорбитальной интернет-системы. Этот масштабный проект важен тем, что в будущем он позволит обеспечить стабильную и высокоскоростную связь по всему миру. Об этом Иксбт.ком сообщает .

Как сообщает издание иксбт.ком, очередной запуск ракеты состоялся 16 августа в 12:10 по пекинскому времени. Для выполнения этой ответственной задачи был выбран коммерческий космодром на острове Хайнань, откуда с расположенной там специальной площадки успешно стартовала ракета. Все аппараты в установленное время успешно отделились от ракеты и вышли на предусмотренные орбиты.

Возможности ракеты Лонг Марч-12

Ракета-носитель, использованная в этой миссии, также заслуживает отдельного внимания с технической точки зрения. Сообщается, что для полёта была выбрана двухступенчатая ракета Лонг Марч-12. Аппарат работает на топливной паре кислород-керосин и вызывает большой интерес у специалистов своими техническими характеристиками.

Эта ракета была специально разработана специалистами Шанхайской академии космических технологий (САСТ). Носитель отличается глубокой оптимизацией для доставки коммерческих полезных нагрузок на низкие и солнечно-синхронные орбиты. Это должно способствовать дальнейшему укреплению позиций Китая на рынке коммерческой космонавтики.

На пути к расширению глобальной интернет-сети

В настоящее время ведущие государства и частные компании мира активно работают над созданием глобального интернет-покрытия с помощью низкоорбитальных спутников. Китайская программа также представляет собой практическую реализацию этой стратегической цели. Успешный запуск каждой новой партии создаёт прочную основу для расширения космической инфраструктуры страны.

Тем не менее точное количество спутников в запущенной 24-й группе пока держится в секрете. В официально опубликованном пресс-релизе данные о числе аппаратов не раскрываются. Несмотря на это, активность Китая в данном направлении свидетельствует об усилении конкуренции на рынке космических технологий.