Марк Кукурелья поделился впечатлениями после дебюта за Реал Мадрид

·29·Спорт
Марк Кукурелья поделился впечатлениями после дебюта за Реал Мадрид

Испанский защитник Марк Кукурелья провёл долгожданный дебютный матч за Реал Мадрид в товарищеской встрече против немецкого Шальке 04. На стадионе «Фельтинс-Арена» футболист вышел на поле, внёс вклад в предсезонную подготовку команды и после игры поделился положительными впечатлениями. Об этом Goal.com сообщает .

В интервью Реалмадрид ТВ Кукурелья отметил, что остался доволен долгожданными первыми минутами в составе команды. Испанский футболист вышел на замену на 61-й минуте, провёл первые минуты в новой команде и получил игровую практику, что стало важным шагом в завершении предсезонной подготовки клуба.

Адаптация в новой команде и помощь партнёров

После окончания встречи футболист сказал: «Я очень счастлив. Думаю, для всех нас это была отличная игра, а перед началом чемпионата мы добились хорошего результата. Это были мои первые минуты, и я чувствую себя очень мотивированным. Ожидание длилось долго, но теперь я постепенно набираю игровой ритм».

Кукурелья отдельно подчеркнул, что новые одноклубники помогли ему быстро адаптироваться. По его словам, положительная атмосфера в раздевалке напрямую отражается на игре на поле, благодаря чему процесс адаптации проходит легче.

Результат многолетнего труда

Защитник также рассказал о пройденном пути и проделанной работе. По его мнению, упорный труд на протяжении последних лет не был напрасным, а нынешние успехи стали достойной наградой за все приложенные усилия.

«Позади стоит огромный объём работы, и все мои усилия за эти годы доказали свою ценность», — добавил футболист. Он выразил удовлетворение происходящими в его карьере событиями и надежду в будущем продолжать выигрывать трофеи и наслаждаться этим опытом.

Таким образом, эта предсезонная товарищеская встреча стала полезной как для мадридского клуба, так и для новичка команды. Теперь Реал Мадрид выходит на заключительный этап подготовки к предстоящим официальным матчам чемпионата.

Марк КукурельяРеал МадридШальке 04Испанский ФутболТрансферы
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Jahongir Tursunov
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