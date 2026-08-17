Рома договорилась с Порту о трансфере Родриго Моры

·2·Спорт
Рома договорилась с Порту о трансфере Родриго Моры

Итальянская «Рома» и португальский «Порту» близки к окончательному соглашению по трансферу талантливого полузащитника Родриго Моры. Как сообщает Goal.com, между клубами уже начался обмен всеми необходимыми документами, а родившийся в 2007 году футболист стал одной из главных целей римской команды. Об этом сообщает Goal.com.

Несмотря на некоторые сложности в переговорах в последние дни, в последние часы стороны активно работали над завершением сделки. Изначально «Порту» требовал за футболиста 50 миллионов евро. Однако планы клуба на трансферном рынке и потребность в средствах привели к изменению условий.

Детали трансфера и финансовые условия

По информации Корриере делло Sport, «Рома» не изменила свою позицию после первоначально отклонённых предложений, и в итоге стороны достигли соглашения. Согласно сделке, сумма трансфера составит 25 миллионов евро, а с учётом бонусов может вырасти до 30 миллионов евро. Кроме того, «Порту» сохранит право на 50% от суммы будущей продажи игрока.

Стороны пришли к общему знаменателю после решающего телефонного разговора агента Жорже Мендеша со спортивным директором «Ромы» Тони Д’Амико. Сам футболист также ждёт зелёного света, чтобы отправиться в Рим, и ожидается, что в ближайшие дни он прибудет в столицу Италии.

Ситуация вокруг футболиста и контракт

Ситуация вокруг Родриго Моры в последние недели заметно обострилась. Представители футболиста открыто критиковали руководство «Порту» и тренерский штаб после того, как игрок в субботнем матче против «Риу Аве» вновь остался на скамейке запасных. Хотя это вызвало недопонимание в команде, ситуация не помешала успешному завершению переговоров.

«Рома» готова подписать с молодым талантливым игроком пятилетний контракт. Согласно его условиям, чистая зарплата футболиста составит 2 миллиона евро за сезон. Болельщики римлян с большим интересом ждут, как новый трансфер повлияет на игру команды.

РомаРодриго МораПортуТрансферыСерия А
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» редактор
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