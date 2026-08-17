Монтерей Кар Вик завершилась: выставка самых дорогих и редких автомобилей

Ежегодная Монтерей Кар Вик, проходящая в Калифорнии и объединяющая самые дорогие суперкары мира и коллекционные классические спортивные автомобили, завершилась. Традиционно организованный на территории гольф-курорта Пеббле Беач фестиваль собрал самых состоятельных автолюбителей мира и запомнился яркими событиями. Об этом сообщает Autocar.ко.ук.

По данным иксбт.ком, кульминацией этой престижной недели стал традиционный конкурс Пеббле Беач Конкурс д’Элеганке. По решению жюри победителем престижного смотра признали автомобиль Дуесенберг ССДж 1935 года. Эта классическая модель привлекла всеобщее внимание благодаря идеальной сохранности и уникальному дизайну.

Яркие премьеры и суперкары

Фестиваль не ограничился выставкой старинных автомобилей, а превратился в площадку для демонстрации последних достижений современной автомобильной инженерии. В частности, публике представили несколько долгожданных премьер, вызвавших большой интерес у автолюбителей.

Среди наиболее заметных новинок, представленных в рамках выставки, были:

суперкар Гордон Муррай С1

специальная версия Дефендер Дакар

Lamborghini Ревуелто СВ

спортивная модель Руф Эхра

Эти новые автомобили отличаются высокой мощностью, аэродинамическими характеристиками и современными технологиями. Особенно для поклонников спортивных автомобилей эти премьеры стали настоящим праздником.

Коллекционеры и перспективы будущего

Монтерей Кар Вик — это не просто шоу, но и площадка для одной из крупнейших в мире торговых операций с классическими и эксклюзивными автомобилями. Здесь коллекционеры-миллиардеры приобретают редкие машины, готовые тратить миллионы долларов на пополнение своих гаражей. Представленные новые модели наглядно показали, в каком направлении может развиваться рынок суперкаров будущего.

Несмотря на завершение мероприятия, обсуждения вокруг него и впечатление от представленных редких металлических шедевров, несомненно, ещё долго будут оставаться среди главных новостей автомобильного мира.