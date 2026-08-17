Монтерей Кар Вик завершилась: выставка самых дорогих и редких автомобилей

·1·Авто
Монтерей Кар Вик завершилась: выставка самых дорогих и редких автомобилей

Ежегодная Монтерей Кар Вик, проходящая в Калифорнии и объединяющая самые дорогие суперкары мира и коллекционные классические спортивные автомобили, завершилась. Традиционно организованный на территории гольф-курорта Пеббле Беач фестиваль собрал самых состоятельных автолюбителей мира и запомнился яркими событиями. Об этом сообщает Autocar.ко.ук.

По данным иксбт.ком, кульминацией этой престижной недели стал традиционный конкурс Пеббле Беач Конкурс д’Элеганке. По решению жюри победителем престижного смотра признали автомобиль Дуесенберг ССДж 1935 года. Эта классическая модель привлекла всеобщее внимание благодаря идеальной сохранности и уникальному дизайну.

Яркие премьеры и суперкары

Фестиваль не ограничился выставкой старинных автомобилей, а превратился в площадку для демонстрации последних достижений современной автомобильной инженерии. В частности, публике представили несколько долгожданных премьер, вызвавших большой интерес у автолюбителей.

Среди наиболее заметных новинок, представленных в рамках выставки, были:

  • суперкар Гордон Муррай С1
  • специальная версия Дефендер Дакар
  • Lamborghini Ревуелто СВ
  • спортивная модель Руф Эхра
Эти новые автомобили отличаются высокой мощностью, аэродинамическими характеристиками и современными технологиями. Особенно для поклонников спортивных автомобилей эти премьеры стали настоящим праздником.

Коллекционеры и перспективы будущего

Монтерей Кар Вик — это не просто шоу, но и площадка для одной из крупнейших в мире торговых операций с классическими и эксклюзивными автомобилями. Здесь коллекционеры-миллиардеры приобретают редкие машины, готовые тратить миллионы долларов на пополнение своих гаражей. Представленные новые модели наглядно показали, в каком направлении может развиваться рынок суперкаров будущего.

Несмотря на завершение мероприятия, обсуждения вокруг него и впечатление от представленных редких металлических шедевров, несомненно, ещё долго будут оставаться среди главных новостей автомобильного мира.

Monterey Car WeekСуперкарыDuesenbergLamborghiniАвтомобили
Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Sardor Ergashev
«ZAMIN.UZ» редактор
Обсудите с Zamin AIПроанализируйте новость, получите полезные ответы

Комментарии 0

Похожие новости

В Великобритании требуют резко повысить стоимость техосмотраВ Великобритании требуют резко повысить стоимость техосмотраСегодня, 20:56Mercedes-Benz C-Class обновился и сохранил дизельные двигателиMercedes-Benz C-Class обновился и сохранил дизельные двигателиСегодня, 19:53Mazda ККс-5: надежный автомобиль, который можно купить за 6 тысяч фунтов стерлинговMazda ККс-5: надежный автомобиль, который можно купить за 6 тысяч фунтов стерлинговСегодня, 14:52Hyundai представила новый электромобиль Ионик 3: цена и запас ходаHyundai представила новый электромобиль Ионик 3: цена и запас ходаСегодня, 12:55Тест электромобилей: названы самые эффективные и экономичные электромобилиТест электромобилей: названы самые эффективные и экономичные электромобилиСегодня, 11:52Легендарный хэтчбек Mini Купер может перейти на задний приводЛегендарный хэтчбек Mini Купер может перейти на задний приводСегодня, 10:54
ОбъявленияДля сотрудничества
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Авто новости

Найден Peugeot 205 ГТи, десять лет простоявший под открытым небом
Найден Peugeot 205 ГТи, десять лет простоявший под открытым небом
Подержанные хэтчбеки Mercedes-Benz A-Class можно купить за 5 тысяч фунтов
Подержанные хэтчбеки Mercedes-Benz A-Class можно купить за 5 тысяч фунтов
Искусственная коробка передач от Ferrari поразила автолюбителей
Искусственная коробка передач от Ferrari поразила автолюбителей
АвтоВАЗ начал серийное производство обновленной модели Lada Niva Legend
АвтоВАЗ начал серийное производство обновленной модели Lada Niva Legend
Новая эра в российском автопроме: представлен гибрид Lada Azimut мощностью 500 л.с.
Новая эра в российском автопроме: представлен гибрид Lada Azimut мощностью 500 л.с.
Стала известна дата выхода в продажу обновленной Lada Niva Legend
Стала известна дата выхода в продажу обновленной Lada Niva Legend
Главный секрет китайского автопрома: универсальные детали
Главный секрет китайского автопрома: универсальные детали
Nissan Qashqai е-Повер установил рекорд, проехав 2000 километров на одном баке
Nissan Qashqai е-Повер установил рекорд, проехав 2000 километров на одном баке