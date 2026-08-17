«Сначала помолимся»: видео женщины, воспитавшей 20 щенков, поразило пользователей Сети!

Очередное необычное видео, демонстрирующее воспитание и дисциплину животных, а также безграничную любовь к ним, покорило сердца миллионов зрителей в социальных сетях. Владелица страницы Фурмомхаи в Facebook сняла и опубликовала процесс кормления почти 20 маленьких породистых щенков, которых держит у себя дома.

На кадрах видно, как, когда хозяйка дома принесла приготовленную в большой миске еду, ни один из 20 щенков не бросился к ней, а все вежливо сидели и ждали указаний своей «мамы».

«Мама сейчас разложит вам еду, а потом будете есть, хорошо?»

Женщина относится к каждому щенку как к собственному ребёнку и разговаривает с ними с необычайной мягкостью и любовью:

«Эй, малыши! Пока никто не берёт. Сейчас я принесу ваши миски. Перед едой подождите маму. Никто не трогает. Ну-ка, идите сюда. Сначала посидите здесь. Мама сначала разложит еду, а потом будете есть, хорошо? Ой, какие же умные детки у мамы. Лав, стой. Да, очень хорошо. Они действительно не трогают еду, потому что умеют ждать. Все хорошо умеют слушаться маму, потому что я их этому научила. Да, чтобы они были хорошими слушателями».

«Перед едой помолимся»: дисциплина и благодарность

Щенки дисциплинированно сидят на одном месте, пока им раскладывают еду в отдельные металлические миски. После этого они традиционно перед едой произносят благодарственную молитву:

«Малыши, пока не ешьте. Сначала мама положит еду в ваши миски. Потом перед едой помолимся. Тогда все увидят, какие вы послушные и как слушаетесь маму, правда? Они все уже научились, потому что здесь я приучаю их слушаться маму. Ой, какие умные детки. Что видят, то и делают. Поэтому все стали такими воспитанными, правда, малыши? Сейчас будете есть. Немного подождите, пусть мама разложит еду. Я добавлю и это, чтобы все вы были здоровы. Пока никто не берёт. Видите, ни один не трогает, потому что они очень воспитанные. Их научили ждать маму перед едой. Ну что, теперь перед едой помолимся. Говорят, один из них начнёт молитву. Итак, все смотрите на маму, будем молиться. Боже мой, огромное спасибо за блага, которые Ты даровал этим малышам. Спасибо, что никогда не оставляешь нас. Спасибо, что каждый день сохраняешь здоровье наших малышей. Большое спасибо и за способности, которые Ты им даровал. И, конечно, спасибо за то, что каждый день направляешь нас. Не дай нам сбиться с пути и даруй этим малышам ещё больше благословений. Во имя Иисуса, аминь».

Еда без ссор и спешки

После завершения молитвы хозяйка официально разрешает щенкам приступать к еде:

«Ну что, малыши, теперь можете есть. Ну-ка, сюда. Мама даст каждому по одному. Молодцы! Не ссорьтесь друг с другом. Очень хорошо, малыши. Ну-ка, что это такое?».

Это видео пользователи социальных сетей встретили с большим восторгом. Многие подписчики отмечают, что столь воспитанное и послушное поведение животных является исключительно результатом искренней любви и терпеливого воспитания.

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