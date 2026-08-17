Автосервисы и автомеханики Великобритании требуют повысить верхний предел стоимости обязательного ежегодного техосмотра (МОТ) почти на 75% — с нынешних 54,85 фунта стерлингов до 95 фунтов. По мнению специалистов, в условиях резко выросших за последние годы операционных расходов действующая цена не только не приносит прибыли, но и ставит под угрозу стабильность всей системы. Об этом Autocar.ко.ук сообщает .

По данным иксбт.ком и других специализированных источников, максимальная стоимость МОТ в последний раз устанавливалась Министерством транспорта в 2010 году и с тех пор не менялась. Ассоциация независимых гаражей (ИГА), объединяющая представителей более 4500 предприятий по всей стране, требует немедленно пересмотреть это ограничение и повысить цену на 73,2%.

Причины повышения цен и экономическое давление

Главной проблемой называется уровень инфляции. Например, 54,85 фунта стерлингов в 2020 году сегодня эквивалентны более чем 87 фунтам. Кроме того, автосервисы сталкиваются с резким ростом расходов на оплату труда, аренду, дорогостоящее оборудование, энергоресурсы, топливо, административные нужды и обучение сотрудников.

По данным правительства, в Великобритании работают 23 тысячи гаражей и автосервисов, где заняты около 66 тысяч инспекторов. Только за прошлый год техосмотр прошли почти 33 миллиона автомобилей. Однако точно оценить совокупный доход отрасли невозможно, поскольку многие сервисы из-за конкуренции оказывают услуги по сниженным ценам.

Что ждёт водителей?

Среди членов ИГА наблюдается широкая поддержка изменения этой ценовой политики. Из-за финансовых трудностей многие гаражи уже начали сокращать мощности по проведению техосмотра. Если правительство не примет соответствующих мер, автовладельцы столкнутся с увеличением сроков ожидания и сокращением доступного выбора сервисов.

Как заявил генеральный директор ИГА Стюарт Джеймс, стало очевидно, что стоимость МОТ не менялась 16 лет, а владельцы гаражей больше не могут продолжать работу под растущим грузом расходов. На 21 октября запланирована специальная встреча представителей отрасли и Министерства транспорта для обсуждения этого вопроса.