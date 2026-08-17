Рома достигла соглашения с Порту по трансферу Родриго Моры

Итальянская Рома близка к завершению важного трансфера, призванного усилить состав. Как сообщает Goal.com, римляне уже перешли к обмену документами для перехода талантливого полузащитника Порту Родриго Моры. Ожидается, что трансфер 2007 года рождения состоится в ближайшее время, а самому игроку, предположительно, будет отведена важная роль в составе столичного клуба. Об этом сообщает Goal.com .

Детали трансфера и финансовые условия

Как пишет Корриере делло Sport, изначально Порту требовал за своего футболиста 50 миллионов евро. Однако финансовые потребности клуба и переговоры о трансферной стоимости игрока в итоге привели к другому соглашению. Рома предложила 25 миллионов евро гарантированного платежа, а с учетом бонусов общая сумма сделки может достигнуть 30 миллионов евро.

Одним из наиболее примечательных условий сделки является предоставление Порту 50 процентов от суммы будущей продажи игрока. Португальскому клубу нужны были денежные средства для активности на трансферном рынке и приобретения необходимых игроков. Эта финансовая ситуация, а также участие известного агента Жорже Мендеша сыграли решающую роль в успешном завершении переговоров.

Состояние игрока и условия контракта

Несмотря на некоторые разногласия между сторонами в ходе переговоров, ситуация быстро разрешилась. Ожидается, что Родриго Мора в ближайшие дни прибудет в Рим, пройдет медицинское обследование и подпишет контракт с новой командой. Планируется заключение пятилетнего соглашения, а его годовая зарплата после уплаты налогов составит 2 миллиона евро.

По имеющейся информации, сам футболист также хотел как можно скорее завершить трансфер и устал от возникших сложностей. Полузащитник, оставшийся в запасе в чемпионате Португалии и не получавший достаточной игровой практики, стремится проявить себя в итальянской Серии А. Руководство Ромы, в свою очередь, приобретает молодого талантливого игрока и закладывает фундамент на будущее.