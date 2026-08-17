Mercedes-Benz C-Class обновился и сохранил дизельные двигатели
По данным Иксбт.ком, модель Mercedes-Benz C-Class получила обновлённые двигатели, адаптированные к ужесточающимся экологическим требованиям, а также изменения во внешности и технологиях, сохранив бензиновые и дизельные силовые установки. Этот автомобиль, который немецкий автопроизводитель называет «мини-S-Class», получил трёхлучевую оптику в стиле электромобилей и дополнительную подсветку вокруг решётки радиатора. Об этом сообщает Autocar.ко.ук.
Эти изменения во внешности сближают модель с электрическими версиями бренда. Напомним, после того как продажи моделей EQE и EQS оказались ниже ожидаемых, компания завершила период создания раздельного дизайна для своих электромобилей и автомобилей с традиционными силовыми установками. Аналогичной стратегии придерживается и BMW в будущих моделях 3 Сериес с двигателем внутреннего сгорания и электрическом и3.
Внешний дизайн и особенностиХотя общий стиль был обновлён, переработанный C-Class заметно отличается от батарейной альтернативы. Автомобиль расположен ниже, чем его электрическая версия, а линия крыши имеет немного меньший наклон. Кроме того, примечательно, что универсал не получил новых задних фонарей.
Mercedes-Benz утверждает, что новый дизайн призван подчеркнуть спортивный характер модели по сравнению с кроссовером GLC, а также более сдержанными Mercedes-Benz E-Class и Mercedes-Benz S-Class. Обновления в салоне направлены на повышение удобства для пользователей.
Технологические нововведения и интерфейс салонаВ салоне автомобиля установлено новое рулевое колесо, в котором возвращены физические кнопки и вращающийся регулятор для управления круиз-контролем и аудиосистемой. 12,3-дюймовая цифровая приборная панель и 11,9-дюймовый сенсорный экран остались на своих местах, но теперь работают на интерфейсе МБУКс четвёртого поколения.
Новый интерфейс включает голосового помощника с поддержкой технологий искусственного интеллекта ChatGPT, Google Gemini и Microsoft Bing. Это позволит водителю получать ответы на значительно более сложные вопросы, чем раньше.
Линейка двигателей и стандарты Евро 7Хотя линейка двигателей внешне кажется неизменной, каждый силовой агрегат был основательно переработан для соответствия будущему экологическому стандарту Евро 7. Они получили новый электрический компрессор для турбокомпрессора, работающий при поддержке 48-вольтовой мягкой гибридной системы, что, как утверждается, должно уменьшить турбояму.
Во всех модификациях были увеличены мощность и крутящий момент. В частности, топовая версия К300е с подключаемой гибридной силовой установкой способна проехать на одной электротяге 71 милю. В линейку также вошли бензиновые, дизельные и дизель-гибридные версии с индексом «де».
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