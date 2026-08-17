Mercedes-Benz C-Class обновился и сохранил дизельные двигатели

·24·Авто
Mercedes-Benz C-Class обновился и сохранил дизельные двигатели

По данным Иксбт.ком, модель Mercedes-Benz C-Class получила обновлённые двигатели, адаптированные к ужесточающимся экологическим требованиям, а также изменения во внешности и технологиях, сохранив бензиновые и дизельные силовые установки. Этот автомобиль, который немецкий автопроизводитель называет «мини-S-Class», получил трёхлучевую оптику в стиле электромобилей и дополнительную подсветку вокруг решётки радиатора. Об этом сообщает Autocar.ко.ук.

Эти изменения во внешности сближают модель с электрическими версиями бренда. Напомним, после того как продажи моделей EQE и EQS оказались ниже ожидаемых, компания завершила период создания раздельного дизайна для своих электромобилей и автомобилей с традиционными силовыми установками. Аналогичной стратегии придерживается и BMW в будущих моделях 3 Сериес с двигателем внутреннего сгорания и электрическом и3.

Внешний дизайн и особенности

Хотя общий стиль был обновлён, переработанный C-Class заметно отличается от батарейной альтернативы. Автомобиль расположен ниже, чем его электрическая версия, а линия крыши имеет немного меньший наклон. Кроме того, примечательно, что универсал не получил новых задних фонарей.

Mercedes-Benz утверждает, что новый дизайн призван подчеркнуть спортивный характер модели по сравнению с кроссовером GLC, а также более сдержанными Mercedes-Benz E-Class и Mercedes-Benz S-Class. Обновления в салоне направлены на повышение удобства для пользователей.

Технологические нововведения и интерфейс салона

В салоне автомобиля установлено новое рулевое колесо, в котором возвращены физические кнопки и вращающийся регулятор для управления круиз-контролем и аудиосистемой. 12,3-дюймовая цифровая приборная панель и 11,9-дюймовый сенсорный экран остались на своих местах, но теперь работают на интерфейсе МБУКс четвёртого поколения.

Новый интерфейс включает голосового помощника с поддержкой технологий искусственного интеллекта ChatGPT, Google Gemini и Microsoft Bing. Это позволит водителю получать ответы на значительно более сложные вопросы, чем раньше.

Линейка двигателей и стандарты Евро 7

Хотя линейка двигателей внешне кажется неизменной, каждый силовой агрегат был основательно переработан для соответствия будущему экологическому стандарту Евро 7. Они получили новый электрический компрессор для турбокомпрессора, работающий при поддержке 48-вольтовой мягкой гибридной системы, что, как утверждается, должно уменьшить турбояму.

Во всех модификациях были увеличены мощность и крутящий момент. В частности, топовая версия К300е с подключаемой гибридной силовой установкой способна проехать на одной электротяге 71 милю. В линейку также вошли бензиновые, дизельные и дизель-гибридные версии с индексом «де».

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Sardor Ergashev
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