Атлетико Мадрид обеспокоен трансфером Хулиана Альвареса и его игровой формой

·44·Спорт
Атлетико Мадрид обеспокоен трансфером Хулиана Альвареса и его игровой формой

Мадридский «Атлетико» начинает понимать, что ситуация вокруг нападающего Хулиана Альвареса перерастает в нечто более серьезное, чем обычные трансферные слухи. По данным спортивного издания, руководство клуба больше беспокоит не интерес «Барселоны», а возможное ухудшение игровой формы футболиста и его отношений с болельщиками. Этот конфликт может влиять на команду на протяжении всего сезона. Об этом сообщает Goal.com сообщает .

Как сообщается в эфире программы Каррусел Депортиво радиостанции Кадена СЭР, проблема началась после того, как Хулиан Альварес открыто заявил о намерении покинуть Мадрид во время чемпионата мира и выступать за «Барселону». Несмотря на возвращение к тренировкам, футболист по-прежнему продолжает бороться за осуществление своей мечты. Это повышает вероятность негативного влияния ситуации на атмосферу внутри команды.

Жесткая позиция клуба и тревога руководства

В настоящее время главной головной болью руководства «Атлетико Мадрид» является не «Барселона», а то, как Хулиан будет выступать в течение сезона и насколько сложившаяся ситуация повлияет на его психологическое состояние. Представители клуба ломают голову над тем, как помочь футболисту преодолеть этот непростой период. Главный вопрос заключается в том, повредит ли конфликт уровню нападающего на поле.

На протяжении нескольких недель мадридский клуб твердо придерживается своей позиции и категорически отказывается вести переговоры о трансфере футболиста. В частности, Мигель Анхель Хиль Марин подтвердил, что вопрос закрыт, заявив, что Хулиан не будет продан даже за 200 миллионов евро. Заявления руководства клуба наглядно показывают, насколько серьезна ситуация.

Диего Симеоне и последствия на поле

Руководство «Атлетико Мадрид» рассматривает аргентинского нападающего как неотъемлемую часть своего проекта и отвергает любой сценарий, кроме его сохранения в клубе. Главный тренер Диего Симеоне также публично поддержал позицию клуба, подчеркнув, что спортивное руководство полностью едино в этом вопросе.

По мнению специалистов, тренер не может вмешиваться в вопрос, решенный в кабинетах руководства, однако, если футболист останется в команде, именно ему придется лично заниматься всеми возможными спортивными и дисциплинарными последствиями. Предстоящие матчи в Ла Лиге и оставшаяся часть сезона, как ожидается, станут настоящим испытанием как для Хулиана Альвареса, так и для «Атлетико».

Атлетико МадридХулиан АльваресЛа ЛигаБарселонаФутбол
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» редактор
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