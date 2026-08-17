Китай вывел в космос очередной спутник дистанционного зондирования Земли

Китай успешно вывел на орбиту спутник дистанционного зондирования Земли с космодрома Тайюань в провинции Шаньси. По данным иксбт.ком, запуск состоялся 17 августа в 11:02 по пекинскому времени (06:02 по московскому времени), а Китайская корпорация аэрокосмической науки и техники (КАСК) официально подтвердила успешное выполнение миссии. Об этом сообщает Иксбт.ком.

Этот успешный запуск имеет историческое значение для семейства ракет Лонг Марч: общее количество запусков носителей этой серии достигло 664. При этом ракета КЗ-2К отправилась в космос в 88-й раз, а этот полёт стал четвёртым с начала 2026 года.

Технические характеристики и возможности ракеты

Использованная КЗ-2К — двухступенчатая ракета на жидком топливе. Её длина составляет около 42 метров, а диаметр головного обтекателя — 3,35 метра. Этот носитель способен успешно доставлять на низкую околоземную орбиту полезную нагрузку массой до 2,85 тонны.

Хотя корпорация КАСК сохраняет в тайне точное название космического аппарата и его основные задачи, специалисты подчёркивают важность таких устройств для научных и практических потребностей страны. В последние годы Китай последовательно наращивает космический потенциал и активно реализует программы в различных направлениях.

Космическая активность Китая и будущие планы

В настоящее время Китай стремительно развивает масштабные спутниковые сети, включающие наблюдение за поверхностью Земли, метеорологию, системы связи и навигации. Кроме того, в рамках масштабных программ страна успешно реализует проекты по исследованию Луны и межпланетного пространства.

Напомним, Китайская Народная Республика из года в год наращивает активность в космической сфере. В частности, в 2025 году страна обновила собственный национальный рекорд, выполнив за один год в общей сложности 92 космических запуска.